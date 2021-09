Abridéal double ses capacités de production pour équiper plus de piscines

Le boulodrome est prêt, l'usine pas encore ! "Pour le moment, nous ne pouvons-nous permettre d'arrêter une semaine pour déménager les machines. Nous le ferons d'ici la fin de l'année", explique Frédéric Marmande. Le président d'Abridéal a eu le nez fin en acquérant il y a deux ans une partie du terrain de la scierie voisine : c'est à Angresse - village landais de 2.000 habitants, bien moins connu que ses voisins côtiers Hossegor et Capbreton -, à quelques mètres de l'atelier actuel, que vient de sortir de terre un bâtiment de 3.600 m2.

Il permettra à ce groupe familial, fondé en 1979 par l'oncle et la tante de Frédéric, de produire jusqu'à 5.000 abris de piscine par an, soit le double du volume actuel. Qui dit augmentation des cadences, dit recrutements, car la construction d'un abri de piscine est peu automatisée. Une quinzaine de personnes ont rejoint l'entreprise depuis un an, portant le total à 150, et ils sont autant à venir lorsque la nouvelle usine sera opérationnelle, sans compter les recrutements de poseurs (repartis sur sept dépôts logistiques) et le renforcement des équipes commerciales et du siège.

Frédéric Marmande, dans les nouveaux locaux d'Abridéal (crédits : AH / La Tribune)

Un engouement pour les piscines

En effet, même si la France est le pays européen qui compte déjà le plus de particuliers propriétaires de leurs piscines, trois millions au total, leur nombre croit toujours. "Depuis le déconfinement, le standard est pris d'assaut. Nous avons presque deux fois plus de demandes que l'an dernier et notre carnet de commandes est plein jusqu'au printemps prochain", s'enthousiasme Frédéric Marmande. Car si les piscines sont de plus en plus petites, elles sont mieux équipées, notamment d'un abri, qui permet à la fois de réduire le risque de noyades, de gagner en confort - entre 7 et 12 degrés de plus grâce au soleil -, et en propreté, tout en économisant électricité et produits chimiques.

Abridéal prévoit ainsi une hausse des ventes de 25 % sur l'année, alors qu'elles avaient déjà bondi de 10 % en 2020, à 23 millions d'euros. Le groupe landais réduirait ainsi l'écart avec Abrisud, basé à L'Isle-Jourdain dans le Gers, qui revendique la position de leader français et européen, mais en vendant aussi des pergolas (58 millions d'euros de chiffre d'affaires). En mauvais santé financière, Abrisud a toutefois été racheté il y a un an par Akena, un groupe vendéen (175 millions d'euros de CA) spécialiste de la pergola, qui avait déjà mis la main sur le numéro deux du marché, Azenco, seulement un an auparavant.

Hôtels de luxe et campings parmi les clients

Abridéal a aussi participé à ces mouvements de consolidation, en acquérant en 2015 la marque Vénus, qui dispose d'un site de production à Saint-Sulpice sur Lèze (Haute-Garonne).

"Les deux usines d'Angresse resteront spécialisées dans les abris bas en polycarbonate (moins de 1,20 m de hauteur, prix moyen de 9.000 euros) pour les particuliers et celle près de Toulouse continue à réaliser des abris hauts en verre (prix moyen 22.000 euros), nécessitant un permis de construire, pour des projets plus complexes, sur-mesure, tels que des piscines municipales ou encore des piscines dans des hôtels de luxe », explique le président.

Alors que le groupe réalise déjà 22 % de ses ventes à l'international - des réalisations dans plus de vingt pays, dont la Grande-Bretagne (Etihad Stadium de Manchester City) et même les Etats-Unis, l'Arabie Saoudite et la Chine -, avec un produit somme tout très encombrant, le dirigeant souligne le fort potentiel en France, notamment auprès des campings. "Une piscine couverte permet d'augmenter le taux d'occupation et la durée de séjour", argumente-t-il.

Allongement des délais de livraison

Encore faut-il que tous ces futurs clients trouvent d'abord leur piscine. Comme les fabricants de cuisines ou de canapés, ceux de piscines ont dû allonger leurs délais de livraison, jusqu'à 12 mois actuellement. De quoi conforter Frédéric Marmande, dont la fille est en alternance dans le groupe, dans son choix d'investir 3 millions d'euros dans ce projet dans son village natal. "Le nouveau bâtiment est beaucoup plus confortable pour nos collaborateurs", souligne le dirigeant, expliquant que l'ancien sera réaménagé pour être dédié au dernier né de la gamme, le Piatto, un abri plat motorisé, fonctionnant à l'énergie solaire, inventé avec l'entreprise Serme, de Bègles (Gironde).

Ce n'est pas le seul partenaire régional d'Abridéal, qui, mis à part le polycarbonate produit en Autriche, privilégie des fournisseurs français, tels que Somocap de Jatxou (Pyrénées-Atlantiques) pour les pièces plastiques et Hydro d'Albi (Tarn) pour l'aluminium. "Ce matériau, qui doit être de grande qualité pour nos barres, a augmenté de 33 % en un an et l'imprévisibilité est telle qu'en ce moment nous l'achetons sans connaitre le tarif à l'avance !", pointe Frédéric Marmande, qui a décidé de relever ses propres prix en juin. De quoi conforter, en revanche, aussi le dirigeant dans sa conviction que le recyclage des chutes et des abris, les premiers arrivant en fin de vie, est nécessaire, même si les clients n'en font pas encore un point différenciant. "Nous recyclons aussi le polycarbonate des abris et des chutes de production. Malheureusement, je n'ai trouvé qu'une usine en Allemagne capable de le recycler en tapis pour les terrains de sport", déplore le dirigeant.