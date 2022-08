Feux de forêt : reprise très virulente de l'incendie de Landiras, plus de 6.000 hectares brûlés

[Article mis à jour le 10 août à 19h15]

Les pompiers de Gironde n'ont eu qu'à peine quinze jours de répit relatif. Ce qu'ils craignaient est survenu ce mardi 9 août : le gigantesque feu de forêt de Landiras a brutalement repris dans le sud du département en direction des Landes. Le foyer, qui a déjà ravagé 13.800 hectares de pinèdes au mois de juillet, est à nouveau qualifié de "très virulent" par le Sdis (service départemental d'incendie et de secours) de Gironde qui a déployé dès mardi 500 pompiers sur le terrain. Vu l'urgence de la situation qui se dégrade rapidement, les soldats du feu girondins et landais sont épaulés par des moyens aériens et, depuis ce mercredi matin, par d'importants renforts venus dans la nuit d'autres régions françaises.

"Face aux incendies qui reprennent de manière violente en Gironde et dans les Landes avec plus de 6.000 hectares brûlés, j'ai décidé de renforcer les moyens mobilisés : plus de 1.000 sapeurs-pompiers, neuf avions et deux hélicoptères bombardiers d'eau sont engagés contre les flammes", a ainsi annoncé ce mercredi après-midi Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur se rendra en Gironde ce jeudi aux côtés de la Première ministre Elisabeth Borne.

Malgré ces efforts, l'intense sécheresse et la nouvelle vague de chaleur attisent ce feu qui progresse vers les Landes comme le confirme la préfecture de Gironde ce mercredi soir évoquant désormais 6.200 hectares de forêts brûlés. Avec seulement 200 hectares supplémentaires ces dernières heures, la vitesse de propagation du feu semble donc nettement ralentir par rapport à la progression inquiétante survenue dans la nuit de mardi à mercredi.

Les services de l'Etat précisent que les communes d'Hostens, de Saint-Magne et de Belin-Beliet ont été évacuées. Au total, 10.000 personnes ont été déplacées ces dernières 24 heures. Seize maisons ont d'ores-et-déjà été détruites par les flammes sur la commune de Belin-Beliet alors que l'autoroute A63 qui relie Bordeaux à Bayonne est fermée dans les deux sens entre l'embranchement vers Arcachon et la sortie 9 (Saint-Geours-de-Maremne).

En juillet dernier, les gigantesques feux de forêt de Landiras (13.800 hectares) et La-Teste-de-Buch (7.000 hectares) avaient entraîné l'évacuation de 37.000 personnes. Ils avaient été jugés fixés mais pas éteints le 25 juillet bien que les pompiers ne cachaient pas leur inquiétude sur une reprise potentielle du feu. Tout le département de la Gironde est placé en vigilance rouge pour le risque d'incendies en forêt en raison des conditions météorologiques.



