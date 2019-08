Emploi : un premier semestre 2019 timide en Nouvelle-Aquitaine

Hellowork fait figure d'observateur solide du monde de l'emploi. Ses différentes plateformes web (dont Jobijoba.com, basée à Pessac) ont enregistré 110 millions de visite l'an dernier et diffusé plus de 411.000 offres d'emplois au premier semestre dernier. Partant de cette mine d'informations, la société publie à intervalles réguliers des baromètres qui, s'ils n'ont pas l'exhaustivité des statistiques des acteurs publics de l'emploi, livrent malgré tout des enseignements.

Au cœur de l'été, Hellowork a donc publié son baromètre du 1er semestre 2019, comparant le volume et la nature des offres publiés avec la même période en 2018. Le classement des régions où le nombre d'offres a le plus progressé est dominé par Provence Alpes Côte d'Azur (+24 %) devant l'Ile-de-France (16 %) et la Bretagne (13 %). Suivent les Pays-de-la-Loire et l'Occitanie (9%), Auvergne Rhône-Alpes (7 %), la Normandie et Grand Est à +6 % chacune, la Nouvelle-Aquitaine (5%), les Hauts-de-France (2%), le Centre Val-de-Loire (0%) et Bourgogne Franche-Comté, seule région du classement en négatif (- 4%).

La Nouvelle-Aquitaine redore son blason en terminant 4e des régions les plus pourvoyeuses d'emplois, même si elle perd une place par rapport au précédent classement. Elle propose 9 % du volume d'emplois national, à égalité avec les Pays-de-Loire. Autrement dit, elle continue à peser dans le total national, même si son dynamisme s'est effrité.

Bordeaux Métropole à + 9%

La métropole bordelaise, quant à elle, ressort à la 7e place des métropoles les plus dynamiques, avec 9% de croissance du volume d'offres au 1er semestre 2019. Loin derrière la flambée d'Aix-Marseille-Provence (+ 22%), à égalité avec Nantes métropole, mais devant Lyon et Lille.

En se penchant cette fois sur le classement des départements de Nouvelle-Aquitaine établi par Hellowork, c'est la Dordogne qui tire son épingle du jeu avec une croissance de 31 % du volume d'offres d'emplois déposées sur les plateformes de la société. Devant le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde... En queue de classement, Haute-Vienne, Corrèze, Charente, Creuse et Deux-Sèvres voient le nombre d'offres reculer.

Hellowork a également établi un top 5 des fonctions les plus recherchées en Nouvelle-Aquitaine : les métiers de l'assistanat et l'administration des ventes dominent ce classement, devant les fonctions commerciales, l'ingénierie industrielle, la production et la maintenance, et enfin les métiers de la comptabilité, de la gestion, de la finance et de l'audit. Le CDI semble avoir la côte auprès des recruteurs car il concerne trois-quarts des offres.