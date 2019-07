La Maison de l'emploi de Bordeaux dresse son bilan 2018

"Bien que le taux de chômage à Bordeaux ait à nouveau baissé en 2018, certaines populations restent fragilisées et accèdent moins à l'emploi que d'autres ; c'est notamment le cas des demandeurs d'emploi de 50 ans et plus et de ceux de longue durée. Ce constat conduit la Maison de l'Emploi de Bordeaux à renforcer ses actions et notamment celles du PLIE (plan local pour l'insertion et l'emploi, NDLR)", indique la structure.

"Le solde net de création d'emplois est en progression de 3,1 % au premier trimestre 2019", précise Yohan David, président de la Maison de l'Emploi et adjoint au maire en charge de l'Emploi et de l'Insertion. Le chômage est en baisse de 2,8 %, notamment celui des jeunes qui est en recul de 5,1 % alors que celui des seniors diminue de 1,2 %, sensiblement autant que celui qui touche les habitants des quartiers prioritaires de la ville. Bordeaux compte 12.851 salariés de plus qu'en 2014."

2018 aura notamment été marquée par une intensification des relations de la Maison de l'Emploi avec Pôle Emploi, le nouveau dispositif d'accompagnement de startups proposé par la pépinière éco-créative des Chartrons, la conduite d'une mission liée à la fin des contrats aidés auprès des associations bordelaises... Côté chiffres, les actions de la Maison de l'emploi ont touché 12.938 personnes selon son décompte dont 11.281 lors de divers événements été actions (Salon du recrutement en alternance, Rencontres emploi handicap, ateliers thématiques, permanences Amorçage de projet de création d'entreprise...). La plateforme de l'initiative, dispositif d'accueil permanent et gratuit destiné aux porteurs de projet de création d'entreprise, fédérant plus d'une quarantaine de partenaires, a concerné près de 300 participants aux différents ateliers. Le Cyber espace, animé par deux salariées chargées d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leurs démarches telles que la rédaction du CV, l'inscription sur le site de Pôle Emploi... a enregistré 2.410 visites.

1.635 personnes ont été accompagnées plus spécifiquement dont 848 dans le cadre du Plie (29 % résidant dans un quartier prioritaire de la ville, QPV) et 787 via les clauses d'insertion. Ces dernières ont permis de générer 226.687 heures d'insertion sur le territoire bordelais et mobilisé 28 donneurs d'ordre publics et privés. Par ailleurs 22 entreprises ont été accueillies à la pépinière éco-créative des Chartrons, permettant la création de 69 nouveaux emplois, précise le rapport d'activités.