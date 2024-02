Expositions : Bordeaux passe à l'heure égyptienne en 2024

« L'Horizon de Kheops » propose un aller-retour Bordeaux-Le Caire de 45 minutes à partir de 25 euros. « On est à la fois un cinéma, un musée et une agence de voyage décarbonée ! », vante Stevan Berthou, le directeur d'exploitation. Équipé d'un casque de réalité virtuelle, les visiteurs déambulent dans une salle de 900 m2 pendant la durée de la visite. Un guide virtuel est à leur disposition. Il les conduit dans les secrets de la pyramide de Kheops, seule merveille du monde antique à avoir survécu aujourd'hui, et leur permet d'assister à des rituels datant d'il y a plus de 4.500 ans tout au long de la cérémonie d'embaumement. Au total, le bon déroulement de cette expérience en réalité virtuelle nécessite seize salariés dont les trois quarts à temps plein.

« Notre objectif est que l'expédition soit ludique, divertissante et exacte scientifiquement », précise Catherine Seys, directrice exécutive de la société Émissive à l'origine de « l'Horizon de Kheops ». Ce voyage immersif est le fruit de plusieurs années de travail grâce à Peter Der Manuelian, égyptologue à l'Université d'Harvard, et ses équipes du Giza Project. Des technologies de photogrammétrie et de reconstitution 3D ont permis de reproduire dans des conditions quasi parfaites le plateau des pyramides et la nécropole de Gizeh.

L'envers du décors où déambulent les visiteurs munis de casques de réalité virtuelle (crédits : Sacha Gaudin / LT).

Si l'expérience a déjà séduit trois villes avec Lyon, Paris et Londres, le succès s'étend désormais outre-Atlantique. La prochaine ouverture aura lieu à New York. Emissive a déjà développé deux autres projets à Paris, « Le Monde disparu » en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle et « Un soir avec les impressionnistes » au Musée d'Orsay pour les 150 ans du mouvement. Et la société ne compte pas s'arrêter là, elle s'attache à développer d'autres expéditions immersives pour succéder à l'Horizon de Kheops.

Alexandre le Grand et Vincent Van Gogh

Cette année, l'antiquité égyptienne sera aussi à l'honneur au Musée d'Aquitaine, à Bordeaux, qui proposera l'exposition « Vivre et Mourir en Égypte. D'Alexandre le Grand à Cléopâtre » du 27 juin au 2 décembre. Une collection unique y sera dévoilée et témoignera de la rencontre entre Grecs et Égyptiens grâce à des œuvres, monuments et papyrus antiques. La cohabitation bordelaise de deux expositions sur l'Égypte est le pur fruit du hasard mais, pour Stevan Berthou, c'est aussi une opportunité, « notre exposition immersive est complémentaire avec l'exposition du Musée d'Aquitaine ». Une bonne nouvelle donc pour les fans de l'Egypte ancienne mais aussi pour ceux qui voudraient découvrir cette période mythique de l'Histoire.

Van Gogh aux Bassins des lumières (crédits : Sacha Gaudin / LT).

Et pour ceux qui n'ont pas une âme d'égyptologue, le Bassin des Lumières profite des vacances de février, qui débutent ce samedi 17 février, pour lancer leur nouvelle exposition « De Vermeer à Van Gogh ». Après le succès de Dalí et Gaudí, qui ont attiré 800.000 visiteurs en 2023 dans ce lieu niché au cœur de la Base sous-marine, les peintres hollandais sont mis à l'honneur. Vermeer, Rembrandt, Bloemaert, Avercamp, Cornelisz Vroom et Steen sont tous présents. La génération du XVIIe siècle défile jusqu'à l'arrivée de Vincent Van Gogh. L'occasion de redécouvrir sous un angle nouveau, des classiques comme « La Jeune Fille à la perle » ou « Vase avec quinze tournesols ». L'exposition se termine avec une longue séquence sur la mythique « La Nuit étoilée » de Van Gogh pendant laquelle les alcôves de la base sous-marine s'imprègnent d'un bleu intense. L'exposition est programmée jusqu'au 5 janvier 2025.

