Marketing numérique : le groupe bordelais Actiplay se transforme en Klarsen Data

Après avoir connu une période de grosses turbulences - jusqu'au redressement judiciaire en 2019 -, le groupe bordelais Actiplay, spécialisé dans le marketing numérique, en particulier via le développement de jeux gratuits en ligne, est une nouvelle fois en train de se réinventer après avoir refait surface avec succès. Après s'être appelé Concoursmania, puis Actiplay, le groupe fondé par Julien Parou-Duboscq vient de muer à nouveau pour prendre le nom de Klarsen Data.

Modification qui a été entérinée le 11 juin dernier par le conseil d'administration de l'entreprise, avant que son code mnémonique sur le marché boursier (Euronext Growth) ne soit transformé le 21 juin d'ALACT en ALKLA. Le groupe annonce le lancement d'une nouvelle plateforme en ligne qui permettra aux entreprises, appartenant en particulier au commerce en ligne, d'accéder 24 heures sur 24 à des données qualifiées, extraites des bases aux 25 millions de profils détenues par Klarsen Data "pour faciliter leurs campagnes marketing".

La direction du groupe bordelais souligne qu'elle s'appuie sur des contrats privilégiés conclus avec de grands acteurs du marché, propriétaires de bases de données très vastes ou finement ciblées (issues de groupes média, de gestionnaires de cartes de fidélité en magasins ou de commerçants en ligne spécialisés).

"La plateforme Klarsen Data permettra ainsi de sélectionner ses futurs clients sur plus de 50 critères de qualification et de télécharger immédiatement les profils pour lancer des campagnes marketing en ligne, électroniques, téléphoniques et postales", décrit la direction du groupe.