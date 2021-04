Marketing numérique : Actiplay a fortement remonté la pente en 2020

Le groupe bordelais Actiplay (ex-Concoursmania) spécialiste dans la collecte de données qualifiées en ligne (data marketing), par le biais de jeux gratuits sur Internet, vient de publier ses résultats sur l'exercice 2020. Autant dire que l'année dernière n'a pas été négative pour Actiplay, qui, après avoir traversé une longue période très difficile avec un passage par la case redressement judiciaire puis une période d'observation, reprend du poil de la bête.

"La société confirme ainsi la pleine réussite de son recentrage sur les métiers de la data (donnée -ndlr) et ses très bonnes performances opérationnelles, malgré le contexte économique perturbé depuis un an. Le renforcement des accords noués par le groupe avec ses partenaires permet de proposer désormais plus de 25 millions de profils qualifiés à ses clients sur les marchés français, espagnol et canadien.

Ces atouts commerciaux associés aux outils technologiques propriétaires d'Actiplay, donnent visibilité et croissance à l'activité, et renforcent la position de la société sur le marché porteur des données qualifiées", déroule la direction de la société cotée, dont Julien Parrou-Duboscq est le dirigeant