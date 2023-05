Aluminium « bas carbone », rénovation : comment Dal'Alu va s'adapter au contexte économique

Avec l'appui d'un réseau de 150 franchisés dans toute la France, le concepteur de gouttières et habillages du bâtiment en aluminium Dal'Alu a réalisé son meilleur chiffre d'affaires en 2022 avec 65 millions d'euros. 21 millions émanent de la maison mère fondée en 1982, qui abrite 35 salariés à Saint-Médard d'Eyrans à 20 kilomètres au sud de Bordeaux. Une croissance de 50 % depuis 2015, obtenue par une vaste stratégie de communication et de valorisation des métiers, notamment via la création d'une filière de formation en 2018. Si l'entreprise n'a pas transformé ses standards pour en arriver là, elle se retrouve désormais contrainte d'opérer des tournants en lien avec la conjoncture.

Alors que le logement neuf connaît une crise sans précédent, avec des nouveaux programmes de construction au compte-goutte, toutes les filières qui opèrent autour du bâtiment vont connaître ou connaissent déjà un ralentissement. Si le volume d'activité de Dal'Alu se partage équitablement entre le neuf et la rénovation, le ratio est amené à se déséquilibrer au profit du second dans les prochaines années. « Nous tomberons à 30 ou 35 % d'activité sur le neuf demain », anticipe Bernard Houtin, le directeur général, tout en reconnaissant traverser « un contexte tendu ».

Diviser par quatre les émissions du secteur

Dans cette même optique de revalorisation de l'existant, le fabricant girondin veut initier un virage vers la réduction de son empreinte carbone. D'ici 2030, il annonce être en capacité de s'approvisionner intégralement en aluminium recyclé à 75 % à l'échelle européenne via une usine d'Europe du Nord. « Ce nouveau fournisseur scandinave produit l'aluminium à partir d'énergie hydraulique, ce qui va aussi nous permettre de décarboner », fait valoir le directeur général. 88 % des usines européennes de production d'aluminium produisent à partir d'énergie hydraulique.

Le coût de cet aluminium majoritairement recyclé est plus important qu'un aluminium primaire. Pour autant, Dal'Alu dit afficher les deux au même prix. Pour l'instant. « Nous allons gagner des parts de marché grâce à cela. C'est un choix qu'on assume », justifie Bernard Houtin.

Sur le site de transformation, les salariés de Dal'Alu opèrent le refendage et le façonnage de l'aluminium à partir des bobines en arrière-plan. (crédits : MG / La Tribune)

Entre la production et la transformation, l'aluminium fait partie des métaux les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Une tonne d'aluminium produite émet entre 5 et 25 tonnes de CO2 selon le procédé de fabrication. Cette seule matière représentait à elle seule 2 % des émissions mondiales en 2018. Plutôt que de se tourner vers un autre matériau, Dal'Alu s'accroche à l'aluminium, alliage sur lequel l'entreprise a écrit toute son histoire. Ses objectifs de décarbonation emboîtent le pas de l'accord de Paris sur le climat, qui impose au secteur de diviser par quatre ses émissions d'ici 2050.

Côté affaires, Dal'Alu veut doubler son réseau de franchisés d'ici 2030, en passant à un réseau de 300 acteurs. De quoi dépasser son niveau des années 2000, quand elle comptait plus de 250 franchisés. Présente en Espagne, Italie et Allemagne, l'entreprise réalise bien la majeure partie de son chiffre d'affaires dans l'Hexagone, où elle capte 30 % du marché de la couverture aluminium dans le bâtiment.

