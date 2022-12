GT Logistics programme une baisse d’activité en 2023 après un record en 2022 grâce à la défense

Eric Sarrat, PDG du groupe GT Logistics, à Bassens (Bordeaux Métropole), a souligné le caractère "paradoxal" de l'exercice 2022 où son groupe a enregistré une croissance inédite du chiffre d'affaires de +33 %, du jamais vu, à 100 millions d'euros, et de +22 % pour l'effectif, avec 1.400 salariés. Forte évolution haussière qui est allée de pair avec une baisse de la rentabilité sur le métier historique du groupe : l'externalisation de la logistique et de fonctions industrielles.

Lire aussiGT Logistics crée la filiale GTX Industry pour piloter son offre de prestations industrielles

Comme celle de son groupe frère GT Solutions, la direction de GT Logistics ne communique jamais sur son résultat net. Un sujet sur lequel Eric Sarrat cultive traditionnellement un profil modeste. Ce qui ne s'est pas démenti cette année : "Pour ce qui est du résultat nous sommes des gagne-petit, avec des taux de 2 à 3 %", concède ainsi avec une petite pointe d'agacement le PDG, en compagnie de Vianney Bernat, patron de la nouvelle filiale GTX Industry créée en juin 2022 et vouée à l'activité industrielle.

Hausse d'activité liée à la grippe aviaire

"Cette baisse de la performance ça veut dire que le fonctionnement s'alourdit, à cause de l'évolution à la hausse de la masse salariale mais, je le répète, l'année est paradoxale et les frais fixes ont été écrasés par la captation d'un nouveau chiffre d'affaires et la forte hausse de notre activité de dépeuplement de volailles, qui était déjà en croissance l'an dernier", cadre Eric Sarrat.

GT Logistics est depuis plusieurs années engagé dans la filière volaille, y compris bien sûr celle des palmipèdes à foies gras. Un secteur ravagé à nouveau depuis plusieurs mois par une dévastatrice épizootie de grippe aviaire, activée par le virus H5N1 porté par les oiseaux migrateurs. Dans un contexte dantesque pour cette activité, où les élevages en plein air sont de plus en plus pénalisés à cause de l'exposition accrue des animaux au risque de contamination. Ce qui conduit les autorités à pousser les éleveurs à confiner leurs volailles plus longtemps et à abattre toujours plus de têtes.

"C'est un peu désagréable de parler de cette activité de dépeuplement [abattage de volailles, NDLR] car le virus H5N1 se développe énormément. Auparavant les épizooties se déclenchaient de façon saisonnière, lors du passage des migrateurs, désormais c'est tout au long de l'année", a lancé le patron de GT Logistics.

Il n'empêche que ce segment de marché, puisque c'en est un, a progressé pour représenter 15 % du chiffre l'an dernier, soit 15 millions d'euros.

Explosion du secteur défense, en tête de la croissance

L'autre grand pourvoyeur d'activité pour GT Logistics en 2022 aura été le secteur de la défense. Principalement à la suite de l'énorme contrat finalisé par le groupe girondin avec les AIA (Ateliers industriels de l'aéronautique), qui représente 13 millions d'euros d'activité sur un total de chiffre d'affaires défense réalisé l'an dernier de 20 millions d'euros.

"À 20 millions d'euros, le secteur défense a beaucoup grossi. Il représente désormais 20 % de notre chiffre d'affaires global et devient le premier segment de marché de l'entreprise. Nous avons signé un très gros contrat avec les AIA de France, sauf celui de Bordeaux Floirac...", s'amuserait presque le PDG,

Eric Sarrat annonce aussi la conclusion d'un contrat avec quatre sites de la Marine Nationale en Bretagne, mais aussi Nexter à Roanne ainsi notamment que deux sites du CEA (Commissariat à l'énergie atomique), le Cesta, au Barp (Gironde), et le site Le Ripault, à côté de Tours.

Lire aussiA Bordeaux GT Location se lance dans la logistique et devient GT Solutions

Vianney Bernat explique GTX Industry

Concernant le tassement des marges par sites, Eric Sarrat souligne qu'en 2022 il a fallu revaloriser les salaires avec des taux sans commune mesure avec ceux des années 2018-2019-2020, sachant que la dernière "envolée du Smic" remonte à l'augmentation d'août 2021, ce qui influence les bas salaires. Le PDG de GT Logistics a ensuite présenté Vianney Bernat, arrivé dans le groupe en juin dernier qui a notamment travaillé dix ans dans le conseil automobile puis une douzaine d'années dans l'industrie aéronautique en production et logistique. Ce dernier a expliqué que GTX Industry est là pour travailler sur deux axes : le conseil en production industrielle, avec le pilotage de production, et la délégation de production, où GTX Industry produit à la place du client.

"Les clients qui veulent libérer de la place chez eux nous confient des activités qui sont moins dans leur cœur de métier. Ce qui est le cas dans le nucléaire où ils nous demandent d'opérer une partie de leur activité chez nous, ce qui nous oblige à trouver de la place à notre tour", résume Vianney Bernat.

Lire aussiNucléaire : la Gironde accueillera-t-elle deux EPR à la centrale du Blayais ?

Pourquoi GT Logistics a décidé de réduire sa croissance

Une activité de service à l'industrie qui peut aller loin puisque actuellement GT Logistics a lancé un investissement de neuf millions d'euros chez un client pour l'équiper de plusieurs machines et robots. "Je ne dis pas que l'on cherche à faire ça, mais on peut le faire. Avec des clauses de retour à la propriété, etc.", complète Eric Sarrat, qui ne cache pas destiner plutôt ce type de prestation aux éventuels futurs très bons clients.

L'autre annonce importante faite par le patron de GT Logistics concerne le coup de frein qu'il entend mettre à l'activité. Du jamais entendu !

"Après avoir enregistré une croissance forte en 2022 nous avons décidé de ralentir la cadence, sauf pour GTX Industry naturellement qui devra continuer à faire mieux en chiffre d'affaires. Mais là, nous allons nous offrir le luxe de dire non à certains clients dont les activités ne sont pas rentables ou insuffisamment rentables. Le problème ça va être pour les salariés, qui n'ont pas démérités, mais qui seront de toute façon repris", a déroulé le PDG.

Eric Sarrat a terminé son intervention par un message codé adressé à ses salariés. Pratique originale, l'action GT Logistics est l'objet d'une cotation en interne et le PDG a vivement conseillé à ces boursicoteurs de l'intérieur et à ceux qui n'ont pas encore été convertis de se dépêcher d'acheter du papier GT Logistics avant la fin de l'année. A cause du caractère exceptionnel de 2022 qui promet une forte augmentation du cours... sans commettre pour autant semble-t-il un délit d'initié puisque cette action n'est pas admise sur Euronext...

Lire aussiLogistique : ces startups qui proposent aux professionnels d'externaliser leurs stocks