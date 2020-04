Covid-19 : GT Logistics intervient dans des sites industriels qui tournent à vitesse réduite

Le groupe girondin GT Logistics, à Bassens (Gironde/Bordeaux Métropole), dirigé par Eric Sarrat, gère des équipes logistiques externalisées, principalement pour le compte de grands acteurs industriels sur l'ensemble du territoire national. Le groupe intervient ainsi depuis 2002 sur le grand site industriel girondin du papetier Smurfit Kappa, à Biganos, où il opère un grand nombre de fonctions, comme il gère une plateforme de 12.000 m2 consacrée à la distribution de pièces automobiles en Europe pour le compte du groupe NTN-SNR (roulements, joints de transmission, etc.).

Lire aussi : GT Logistics a explosé les compteurs en 2018 avec +36 % de croissance

Il intervient aussi dans le domaine de la santé, par le biais du transport de substances sensibles, avec GT Santé. Ses interventions logistiques peuvent aller très loin puisque GT Logistics est capable d'assurer le portage financier et le pilotage de stocks jusqu'à la délivrance des marchandises aux clients en juste à temps, contrôle compris. C'est ainsi que GT Logistics a signé aussi bien dans l'automobile avec PSA, qu'avec Ratier Figeac dans l'aéronautique, Biscuits Poult ou encore le CEA (Commissariat à l'énergie atomique) pour la recherche.

En deux semaines en mars 22 % de perte de CA

La crise du coronavirus n'épargne aucun des 42 sites dans lesquels interviennent les équipes de GT Logistics, mais à des degrés divers.

"70 % de nos sites sont ouverts mais certains fonctionnent mal, avec des équipes réduites. Les mois de janvier et février ont été bons mais à partir du 17 mars il y a eu un écroulement. Sur la totalité du mois de mars notre chiffre d'affaires a reculé de 22 %. Ce qui représenterait une chute d'activité de 44 % sur un mois complet", précise pour La Tribune Eric Sarrat, dont le groupe emploie 1.100 salariés, avec un chiffre d'affaires de 65 M€ en 2019, en recul sensible par rapport à 2018.

Dans un bilan publié ce 15 avril, Eric Sarrat observe qu'au total 25 % des sites industriels dans lesquels intervient GT Logistics fonctionnent normalement. Ils appartiennent à des secteurs de l'industrie qui profitent de la crise actuelle : agroalimentaire, distribution, emballage et chimie. Mais la moitié des 42 sites où GT Logistics pilote les équipes logistiques sont touchés par les effets négatifs de la crise sanitaire et ne fonctionnent que de façon partielle.

Des sites qui continuent à fonctionner avec difficulté

Ces sites relèvent de l'aéronautique, de la fabrication de pièces de rechange, de la cosmétique et de la sidérurgie. Les sites qui subissent la crise de plein fouet sont fermés ou très partiellement ouverts, pour cause d'astreintes. Ils appartiennent aux secteurs de l'automobile, notamment PSA pour la première monte, et de la recherche, avec le Commissariat à l'énergie atomique (CEA).

"Comme je vous le disais, avec le confinement sur un mois de mars plein nous aurions 44 % de perte de chiffre d'affaires tout en ayant 70 % des sites ouverts. C'est lié au fait que beaucoup de site continuent à fonctionner tout en connaissant de sérieux problèmes d'organisation. En particulier quand les fournisseurs n'arrivent plus à approvisionner les usines avec la régularité qu'il faudrait", observe Eric Sarrat.

Lire aussi : GT Solutions : Michel Sarrat donne les clés du camion à son fils

Autant dire que les sites fermés lui posent moins de problèmes. Mais le patron de GT Logistics, qui a depuis des années constitué un groupe d'intervention d'urgence pour reprendre la main sur n'importe lequel des sites industriels dont il a la charge, quels que soient les problèmes rencontrés, n'est pas du genre à baisser facilement les bras. Malgré toute la diversité des prestations de service proposées, la gestion des effectifs tient un rôle central dans l'activité de GT Logistics.

Des masques alternatifs validés par la DGA et des horaires décalés

"Nous avons toujours 40 % de nos salariés mobilisés, certains assurent même la permanence des prestations sur les sites clients et compensent les absences. 30 % sont en maladie, il s'agit de personnes à risques, ou en garde d'enfants, et le reste, soit 30 %, en chômage partiel. Pour permettre à nos salariés de travailler dans le respect des règles de distanciation sociale, nous avons réorganisé les postes de travail, décalé les horaires, y compris avec des équipes de nuit pour réduire les effectifs présents simultanément tout en continuant à gérer des flux parfois importants », déroule le PDG.

Au point qu'Eric Sarrat tient à souligner que le groupe qu'il dirige a su réagir rapidement au nouveau contexte créé par l'épidémie de coronavirus.

"Bien avant les recommandations gouvernementales, nous avons équipé nos salariés de masques alternatifs en tissu fabriqués par les Tissages de Charlieu (Loire). Nous avons fait ce choix pour ne pas entrer en concurrence avec les professions de santé sur les masques chirurgicaux et FFP2. Ce sont des masques qui ont été testés et validés par la DGA (direction générale de l'armement -NDLR) sur la perméabilité à l'air et la performance de la filtration. Ces masques ont été ensuite distribués dans une quarantaine de sites par notre filiale GT Santé, spécialiste des prestations urgentes et sensibles", éclaire Eric Sarrat.

Avec l'absence de visibilité sur les prochains mois, le patron de GT Logistics pilote à vue dans un milieu franchement hostile, mais il bénéficie d'une situation financière solide.