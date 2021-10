Métiers de la forêt : Forexpo a finalement eu lieu et maintenu son rang international

Après sa retentissante annulation en 2020 pour cause de pandémie de Covid-19, Forexpo, salon européen de la sylviculture et de l'exploitation forestière, qui avait été reporté une première fois à juin 2021, a finalement pu avoir lieu du 22 au 24 septembre derniers. Cette manifestation professionnelle qui n'a lieu que tous les quatre ans, est la plus importante dans le sud de l'Europe dans son domaine, comme l'a souligné Eric Dumontet, le directeur de Forexpo lors de sa dernière intervention à Bordeaux.

Salon professionnel hors norme, qui se déroule en plein air à Mimizan (Landes) sur 70 hectares et plus précisément en forêt, Forexpo n'a pas été épargné par l'impact des mesures sanitaires anti-Covid qui auraient pu lui coûter très cher. Autant dire qu'après 2020, l'annulation de juin dernier menaçait de tourner à la catastrophe pour les organisateurs.

La pugnacité des organisateurs a fini par payer

Mais dans ce contexte de crise existentielle, l'équipe de Forexpo a démontré son incroyable capacité à encaisser les mauvais coups. Sans doute parce que la manifestation bénéficie du soutien sans faille de ses exposants. La plupart d'entre eux n'avait pas bougé lors de l'annulation de 2020 en ne demandant pas de remboursement. En juin 2021, quand le scénario est vraiment devenu très inquiétant, les exposants n'ont pas davantage exprimé de ressentiment.

"Nous sommes des forestiers qui faisons un salon professionnel par et pour les forestiers. Nous ne sommes pas une agence événementielle. Forexpo c'est le salon de la sylviculture et de l'exploitation forestière. Le pendant au sud de l'Europe des manifestations professionnelles sur la filière bois qui ont lieu en Scandinavie. Oui, Forexpo aura lieu en juin prochain et nous sommes totalement sereins à ce sujet. Tant que les mesures sanitaires ne l'interdiront pas, nous maintiendront la manifestation", avait martelé avec raison Eric Dumontet, directeur de Forexpo à Bordeaux en février dernier.

Plus de 23.000 visiteurs ont répondu présents

Il faut dire qu'avec 50.000 emplois en Nouvelle-Aquitaine, dont 34.000 pour la seule Aquitaine, et un chiffre d'affaires annuel consolidé de 10 milliards d'euros, l'activité forestière pèse plus lourd dans la région que celle de l'aéronautique, ont déjà rappelé les organisateurs de Forexpo. De fait, cette édition de septembre 2021, la 26e depuis la création de ce rendez-vous professionnel en 1962, a pris une dimension exemplaire.

Si les ratios de la précédente édition en 2016 n'ont pas tous été atteints, certains ont été dépassés, comme le nombre de pays représentés passé de 16 à 23 en 2021. A 36.650 m2 la surface d'exposition n'a pas bougé entre les deux dates, tandis que le nombre d'exposants s'est tassé de seulement -3,3 %, en passant de 392 à 379, et que l'ensemble des stands, qui a oscillé de 248 à 245 entre les deux dates, subit une très légère inflexion de -1,2 %. Le nombre de visiteurs enfin est passé de 28.000 en 2016 à 23.361 -originaires de 23 pays- en 2021, soit une baisse de 16,5 %. Parmi les nouveautés de cette année, les organisateurs relèvent notamment l'organisation par la Région Nouvelle-Aquitaine, avec les lycéens forestiers, du premier concours de débardage.

