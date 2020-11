Economie circulaire : BSE investit 2,5 millions d'euros dans son bois d’allumage naturel

Au Barp, en Gironde, des souches de pins maritimes sont transformées en allume-feux 100 % naturel. (Crédits : BSE Neandertal)

Des souches de pins maritimes inutilisées qui, une fois séchées, aboutissent à la fabrication d’allume-feux et de bois de grillade 100% naturel. C’est la recette développée par la TPE girondine BSE qui commercialise ses produits sous la marque Neandertal. Après trois ans d’existence, l’entreprise entend tripler ses capacités de production et de distribution. Elle vient ainsi de lever 800.000 euros et de valider un prêt bancaire à hauteur de 1,7 million d'euros.