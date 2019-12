Un espace de coworking va ouvrir aux Grands Hommes à Bordeaux

IWG poursuit son maillage bordelais. Le groupe international, qui recouvre quatre marques (Regus, HQ, Spaces et Signature by Regus), a déjà ouvert il y a quelques semaines un vaste espace de bureaux partagés et de coworking (co-travail en français) Spaces sur plus de 5.000 m2 à proximité de la gare, au sein de l'ensemble Quai 8.2. Sa prochaine implantation se fera sous la marque Signature by Regus, qui a pour habitude de s'installer dans des bâtiments-phares des métropoles, au sein d'un centre commercial bien connu des Bordelais. IWG et Eurocommercial, propriétaire du centre des Grands Hommes, ont signé un bail à cet effet. L'espace de coworking, qui accueillera des travailleurs nomades ou en mobilité temporaire, devrait ouvrir en avril 2020 et s'étendra sur 1.752 m2. La place des Grands Hommes est située en plein cœur du Triangle d'or bordelais, dans un quartier cossu. Rien n'a encore filtré sur les tarifs qui seront pratiqués.

L'opération a été accompagnée par Tourny Meyer, qui commente :

"Situé au 1er étage du centre commercial de la place des Grands Hommes, ce nouvel espace de travail flexible est un espace pionnier dans le développement futur d'espaces de coworking au sein d'espaces commerciaux qui considèrent le mixed use (usages mixtes, NDLR) comme une nouvelle classe d'actifs et l'une des grandes tendances des années 2020."

