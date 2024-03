Ce nouveau banc d'essai teste les moteurs d'avion de demain à Bayonne

Un nouveau bâtiment vient de sortir de terre à la technopole de Bayonne. À l'intérieur, une turbine de moteur d'avion d'Akira technologies tourne dans un vacarme adouci par les murs insonorisés pour ne pas gêner le voisinage. « Lorsque nous avons voulu créer un banc d'essai pour nos propres besoins industriels, fin 2019, nous nous sommes tournés immédiatement vers l'Estia (Ecole supérieure des technologies industrielles avancées) pour leur proposer de collaborer », retrace Thomas Quirante, responsable du projet chez Akira technologies. Pour ce groupe spécialisé dans l'ingénierie mécanique (neuf millions d'euros de chiffre d'affaires), implanté à côté de la technopole de Bayonne, ce n'est pas juste une histoire de bon voisinage.

« Une première en Europe »

« Grâce au soutien de la Communauté d'agglomération pays basque (CAPB) et de la Région Nouvelle-Aquitaine, nous avons pu créer ensemble cette installation, une première en Europe, qui reprend le modèle de nos centres Addimadour, spécialisée dans la fabrication additive métallique, et Compositadour, spécialisée dans les matériaux composites », ajoute Francis Sedeilhan, directeur de Compositadour. Comme les deux autres, Turbolab, qui a nécessité un investissement de 2,8 millions d'euros essentiellement réalisé par la CAPB, accueillera à la fois des étudiants de l'Estia, des chercheurs et des industriels, installés ou en devenir. Ces derniers peuvent louer le banc d'essai, mais aussi les bureaux et les services d'accompagnement de l'équipe, qui devrait compter une dizaine de personnes dès l'an prochain.

Les deux partenaires ont été rejoints au conseil d'administration par le pôle de compétitivité Aerospace Valley, mais aussi Safran, Daher et la startup rochelaise Voltaero, qui développe avec Akira ses avions hybrides, à propulsion électrique et thermique. Car la vocation de Turbolab est justement de pouvoir tester toutes sortes d'innovations pour décarboner le transport aérien, que ce soient de nouveaux systèmes de propulsion, de nouveaux carburants issus de la biomasse ou encore de l'hydrogène, mais aussi de nouveaux matériaux pour alléger les moteurs.

Lire aussiL'aviation légère rêve de dessertes régionales et d'électrification

Participer à la décarbonation de l'aérien

« TurboLab a été labellisé LabCom par l'Agence nationale de la recherche, qui a reconnu l'originalité de notre projet. Les deux premiers projets de thèse ont été initiés et nous avons candidaté à un appel à projets du fonds européen de défense (FED) en partenariat avec l'université de Munich et une entreprise espagnole, porté par l'office national d'études et de recherches aérospatiales », détaille Francis Sedeilhan dans la salle de classe attenante à l'espace pour les tests.

« On peut suivre de très nombreux paramètres que ce soit la consommation, la pression ou encore la température du moteur. Nous avons été les premiers à tester le banc d'essai en faisant tourner un moteur avant qu'il ne parte chez un client. Les premières rotations de notre turbopropulseur hybride développé dans le cadre d'un projet Corac (programme national de recherche de la filière aéronautique, ndlr) sont prévues cet été », prévoit Thomas Quirante. « Il reste de la place pour de beaux projets menés avec cette installation. Et le comité de pilotage peut accueillir d'autres acteurs », invite également Francis Sedeilhan. Les deux partenaires comptent aussi proposer des formations aux salariés travaillant déjà dans l'industrie aéronautique, qui devrait vivre le même bouleversement que l'industrie automobile.

Lire aussiAéronautique : Aura Aero démarre son premier avion biplace électrique