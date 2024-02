Le groupe Hunyvers surfe sur la van-life avec trois acquisitions en un an

L'année 2023 a marqué une nouvelle évolution pour le groupe limougeaud Hunyvers. Avec trois acquisitions dans le domaine du camping-car et du nautisme, il affiche un chiffre d'affaires de 112 millions d'euros, dont 25 millions issus de ces opérations de croissance externe sur les trois derniers exercices. « Malgré une baisse du marché de 4 % sur la saison dernière, on a fait une croissance proche de 16 %, c'est encourageant ! », se réjouuit le PDG Julien Toumieux.

« Un regard neuf sur ce métier »

En avril 2023, le groupe a repris Caravanes Cassegrain, basé à Chinon (Indre-et-Loire). En juillet, ce fut au tour de Marine Plaisance Service, basé à Lège-Cap Ferret (Gironde) de tomber dans son escarcelle après une arrivée dans le nautisme en 2020, suite à la reprise de la société Nautic. Sa dernière acquisition en date est La Baule Nautic, en novembre, implanté en Loire-Atlantique depuis 1978. L'année précédente avait déjà été marquée par deux autres acquisitions. Le groupe compte désormais une vingtaine d'entreprises et plus de 250 collaborateurs couvrant une zone allant de l'Atlantique au bassin lyonnais.

Lors de sa création en 2006, Hunyvers comptait trois collaborateurs. Le groupe s'est renforcé à partir de 2011 avec la seconde acquisition et l'arrivée d'une associée. Le noyau dur de l'équipe est toujours en place. « Nous avons bénéficié d'un alignement de planètes, constate le président. L'équipe a adhéré au projet. Nous sommes arrivés au bon moment avec des professionnels du camping-car partis en retraite à compter de 2010. Nous avons apporté un regard neuf et beaucoup de modernisme à ce vieux métier, une façon différente de commercer et de faire du service. » Un secteur qui reste très porteur. « À chaque acquisition, nous pouvons prendre des parts de marché. »

« Un objectif de 170 millions de chiffre d'affaires »

Le groupe est à la tête de quinze points de vente de camping-car et de huit en nautisme. « Ce sont des activités très similaires et notre expérience camping-car est très intéressante dans l'univers du nautisme, remarque-il. On ambitionne de poursuivre notre croissance dans ce secteur qui représente 15 % de notre chiffre d'affaires, on a beaucoup de projets d'acquisitions mais on est assez sélectif. » Côté sur Euronext Growth Paris depuis mars 2022, le groupe distribue plus de 45 marques et vise un objectif de 170 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 18 mois. « On est assez serein pour l'atteindre », confie-t-il.

Cette année, Hunyvers va scinder son activité en deux pôles distincts camping-car et nautisme pour une meilleure compréhension. Malgré une inflation qui n'épargne pas ses produits, il peut compter cette année sur un « bon carnet de commandes et une demande forte ». Des secteurs qui gagnent, tous les ans, de nouveaux adeptes attirés par la tendance van-life. « Les barrières à l'usage s'ouvrent. Je suis serein pour les années futures. Il va y avoir un effet exponentiel du marché grâce à une nouvelle clientèle de 40-50 ans plus en communion avec la nature mais aussi davantage de retraités. Le camping-car correspond au mode de vie actuel. »