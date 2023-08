Yescapa s'unit à Goboony pour grimper sur le podium mondial de la location de camping-cars

Bouclé fin juillet, le mariage entre Yescapa et Goboony est officialisé ce 25 août en ouverture du Caravan Salon de Düsseldorf, en Allemagne, l'évènement international de référence de la caravane, du camping-car et du van aménagé. Une véritable union plutôt qu'un rachat puisqu'aucune des deux entreprises n'est passée à la caisse. Concrètement, l'entreprise bordelaise Yescapa et son concurrent néerlandais Goboony, basé à Utrecht, ont créé une holding de droit néerlandais qui possède désormais 100 % du capital des deux entreprises spécialisées dans la location sur internet de véhicules de loisirs entre particuliers.

Une fusion d'égal à égal

« Ce choix correspond à notre volonté d'opérer une fusion horizontale, d'égal à égal entre deux entreprises qui sont en croissance avec une surface comparable. Nous avons un volume d'affaires et un parc de véhicules plus importants mais Goboony est devant en termes de chiffre d'affaires et de panier moyen », précise à La Tribune Benoit Panel, le CEO de Yescapa.

La holding est détenue pour moitié par les quatre cofondateurs - Benoit Panel et Adrien Pinson pour Yescapa et Mark de Vos et Foppe Mijnlieff pour Goboony - et pour moitié par les partenaires financiers historiques des deux startups et par trois nouveaux fonds qui viennent d'investir sept millions d'euros dans le nouvel ensemble. Il s'agit du fonds régional iXO Private Equity, du fonds hollandais No Such Ventures et de MAIF Avenir. Les deux sociétés, les deux plateformes et les deux marques continueront à exister au moins jusqu'en 2026 :

« Notre enjeu c'est de ne surtout pas freiner la croissance des deux entreprises, qui devraient encore atteindre +40 % en 2023, tout en déployant à court terme une stratégie commune sur les finances et la donnée puis, à l'horizon 2025, la migration vers une plateforme unique », insiste le dirigeant. Mais dès l'été 2024, les clients de chaque plateforme devraient avoir accès au catalogue de l'autre. La centaine de salariés bordelais de Yescapa restera à Bordeaux tandis qu'une trentaine de recrutements est programmée au niveau européen.

Lire aussiComment Caramaps cherche à monétiser sa communauté de voyageurs

L'Europe, rien que l'Europe, toute l'Europe

La holding sera dirigée par Sergio Branco. Arrivé chez Yescapa l'an dernier, l'ancien directeur général Europe de Travaux.com et de HomeAway conduira un nouvel attelage qui pèse lourd avec près de 30.000 véhicules en catalogue dans dix pays européens, 210 salariés et un volume d'affaires « bien au-delà de 100 millions d'euros ». De quoi conforter le leadership européen de la holding qui monte du même coup sur le podium mondial face à deux entreprises américaines - Outdoorsy et RVShare - qui n'opèrent qu'en Amérique du Nord.

Mais c'est bien le continent européen qui va occuper les deux entreprises où elles disposent déjà d'une présence complémentaire. Yescapa est leader en France, Espagne, Portugal, Italie et Belgique francophone tandis que son nouveau compère est fort aux Pays-Bas, en Flandres et en Angleterre. Le cap sera donc mis sur la Scandinavie, l'Europe de l'Est et surtout l'Allemagne, qui reste le premier marché du vieux continent. Yescapa y est déjà présent, depuis le rachat de SHAREaCAMPER début 2021, mais reste très loin derrière le leader local PaulCamper, qui a lui-même été absorbé fin 2022 par les Australiens de Camplify (50 millions d'euros de volumes d'affaires réalisés à 92 % en Australie et Nouvelle-Zélande).

« L'Allemagne, comme le reste du marché européen, présente un très fort potentiel puisque, toutes entreprises confondues, nous n'adressons qu'à peine 2 % du parc de véhicules disponibles tandis qu'environ 15 % des résidences secondaires sont louées sur des plateformes numériques », observe le dirigeant de Yescapa, qui a donc de quoi s'occuper.

Lire aussiSamBoat tisse sa voile en Europe dans le sillage de Dream Yacht Charter

Des acquisitions envisagées

Mais la holding prépare aussi une levée de fonds en série B pour réunir 15 à 30 millions d'euros courant 2024 tout en renouant avec la rentabilité. Cet argent frais devra permettre de continuer à développer les deux entreprises et de financer de nouvelles acquisitions dans le secteur au sens large. L'idée est à la fois de consolider encore le marché et « de compléter et améliorer l'expérience des voyageurs avec, par exemple, des offres de stationnement chez les particuliers, ou d'offrir de nouveaux services aux propriétaires de véhicules ». De quoi tourner les regards vers des acteurs tels que Caramaps, également bordelais, Park4night, Camper Contact ou encore France Passion qui proposent des services de ce type. « Les cibles potentielles sont très nombreuses », conclut Benoit Panel.

Lire aussiComment Yescapa se structure en quête d'une ambitieuse série B