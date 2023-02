Comment Yescapa se structure en quête d'une ambitieuse série B

Amplifié par la sortie de la crise sanitaire, l'engouement pour les vacances en vans et camping-cars ne se dément pas. En juin 2022, 44 % des Français se disaient prêt à passer à la « van life » pour leurs vacances contre 36 % un an plus tôt (*). Et s'ils n'ont bien sûr pas tous vocation à concrétiser cette envie de flexibilité (46 %), de moindre coût (31 %) et de consommer autrement (26 %), cela donne une idée du potentiel de croissance de ce marché qui concerne toute l'Europe où une trentaine d'entreprises creuse le sillon de la location de véhicules de loisirs entre particuliers.

Les difficultés du neuf et de l'occasion

D'autant que cette activité se voit encore renforcée ces derniers mois par les difficultés d'approvisionnement du marché du neuf comme de l'occasion, à l'instar des voitures individuelles. Un facteur conjoncturel doublement gagnant pour Yescapa, l'entreprise bordelaise devenue en dix ans le leader des locations entre particuliers de vans et camping-cars en France, Espagne, Italie et Portugal.

« Les ventes de véhicules de loisirs neufs ont diminué de 8 % par rapport à 2020 avec des délais très longs et des prix en hausse d'environ 15 %. Pour l'occasion, les ventes progressent de 5 % mais à des prix parfois délirants. Mais pour nous cela peut inciter les clients à louer sur Yescapa plutôt qu'acheter et, pour ceux qui achètent, ils ont d'autant plus intérêt à mettre leur véhicule en location pour compenser la hausse du prix », observe Benoit Panel, le CEO de Yescapa.

Benoit Panel et Adrien Pinson, les deux cofondateurs de Yescapa (crédits : Yescapa).

Devenir « série B compatible »

L'entreprise de 106 salariés se rémunère par une commission sur chaque location et enchaîne les exercices réussis. Son activité a, à nouveau, bondi de 35 % en 2022 pour un volume d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros. Rentable depuis 2019, Yescapa a cependant décidé d'abandonner temporairement la rentabilité en 2022 avant de renouer avec l'équilibre dès 2023. Avec un objectif très clair dans la tête de Benoit Panel :

« Nous avons presque doublé les effectifs l'an dernier en ciblant notamment des profils seniors capables de nous faire passer un cap dans notre fonctionnement. C'est volontairement une année d'investissement pour devenir série B compatible. Tout ce que nous faisons chez Yescapa depuis un an vise à nous structurer pour nous mettre à la hauteur d'une série B de 15 à 25 millions d'euros au second semestre 2023 ».

Yescapa en chiffres Positionnée sur la location de véhicules de loisirs entre particuliers, l'entreprise bordelaise revendique la place de leader en France, Espagne, Italie et Portugal et figure sur le podium en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse et en Belgique. Yescapa compte plus de 15.000 véhicules sur sa plateforme (+50 % en deux ans) pour 230.000 voyageurs enregistrés en Europe l'an dernier. En 2022, 117.000 demandes de réservation ont été faites en France pour une durée moyenne de 7 à 8 jours. La période estivale, de mai à août, a comptabilisé 70.000 réservations, en hausse de 50 % par rapport à 2020. Le propriétaire d'un van ou d'un camping-car peut espérer en tirer en moyenne 575 euros par semaine de location. Le marché français pèse encore 45 % de l'activité de Yescapa qui compte 106 salariés et vise un effectif de 130 personnes fin 2023.

Croissance organique et externe

Yescapa, qui avait levé trois millions d'euros en 2016, veut continuer à grandir sur un marché européen qui se consolide peu à peu : outre les rachats opérés par Yescapa, Camplify a racheté Paul Camper l'an dernier tandis que CampToo a mis la clé sous la porte fin 2022 et que d'autres tels que WeVan ou encore Goboony continuent à grandir. « Le marché est plus mature et nous sommes leaders dans plusieurs pays d'Europe. Cette série B doit nous permettre de racheter des entreprises européennes dans des pays où ne sommes pas suffisamment forts », annonce Benoit Panel. L'autre volet c'est la croissance organique avec l'objectif de croître plus vite que le marché : « Nous avons 15.000 véhicules en Europe sur un parc de trois millions, dont près de 600.000 en France. Même en Allemagne, le pays le plus mature, moins de 1 % du parc est loué au moins une fois par an, il y a donc un potentiel de croissance immense ! »

Et l'entreprise bordelaise s'est déjà mise en ordre de bataille en revisitant son fonctionnement grâce notamment à trois recrues expérimentées : Sergio Branco, ancien directeur général Europe de Travaux.com et de HomeAway, Muriel Garrigue, ancienne DAF de la régie publicitaire de Canal+, et Marie-Christine Lepron, qui affiche 30 ans de carrière chez divers fabricants et distributeurs de camping-cars.

Un réseau pour conforter ses positions

Celle-ci s'est attelée à déployer ces derniers mois le nouveau réseau Yescapa Partners qui consiste à nouer des partenariats avec des concessionnaires et garages indépendants dans toute la France. Un accord non financier mais qui présente des avantages pour les deux parties : « Cela nous apporte un vecteur de recrutement de nouveaux clients tout en offrant à nos clients actuels un accès privilégié aux prestations de réparation, d'entretien et d'hivernage chez les partenaires. En contrepartie, ces derniers trouvent aussi de nouveaux clients pour toutes ces prestations ce qui est plus que bienvenu dans un contexte de pénurie d'approvisionnement en véhicules », détaille Benoit Panel. Le concept a déjà convaincu 84 partenaires aux quatre coins du pays et pourrait à terme être dupliqué ailleurs en Europe.

Et si aujourd'hui Yescapa est l'un des plus gros poissons européens, il est prudent de continuer à grandir sans tarder. Aux États-Unis d'autres prétendants au titre du Airbnb du van ont déjà mobilisé des moyens financiers autrement plus importants : Outdoorsy a levé 170 millions de dollars en deux fois en 2020 et 2021 et RVShare 100 millions de dollars en 2020.

(*) Étude Ford réalisée en ligne par Yougov du 28 au 29 juin 2022, sur un panel propriétaire de 1052 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.