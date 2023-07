Rip Curl, Kathmandu, Oboz : KMD Brands tisse sa toile en Europe depuis les Landes

C'est un anniversaire qui sera suivi de beaucoup d'autres. C'est du moins la conviction de Mathieu Lefin, ex-président de Rip Curl Europe, qui fête cette année les quarante ans d'implantation à Hossegor (Landes), proche des plages landaises et basques.

« J'entends régulièrement des rumeurs sur un possible déménagement de notre siège Europe au Portugal voire en Roumanie pour notre logistique que je démens à chaque fois ! Au contraire, nous agrandissons nos équipes, car nous avons la chance de piloter désormais également l'implantation des marques de vêtements et d'accessoires de sport Kathmandu et de chaussures de randonnée Oboz en Europe », affirme Mathieu Lefin, devenu président de KMD Brands Europe début 2022.

120 salariés à Hossegor



C'est ce groupe néo-zélandais fondateur de la marque Kathmandu qui a acquis Rip Curl auprès de ses deux créateurs, les Australiens Brian Singer et Doug Warbrick, en octobre 2019, un an après avoir mis la main sur la marque américaine Oboz. Rip Curl sortait alors de quelques années de restructuration, qui avait aussi laissé des traces à Hossegor, mais cette période est révolue assure Mathieu Lefin :

« C'est sans doute le meilleur foyer que nous aurions pu trouver. KMD Brands a une feuille de route claire pour que chacune de ses marques, toutes certifiées B Corp, puisse se déployer. En Europe, cela se fait désormais depuis Hossegor où nous avons créé un centre de services partagés, c'est-à-dire des fonctions communes aux trois marques telles que la finance, les ressources humaines et le juridique, qui seconde les forces de vente de chaque marque dans les différents pays européens. Nous avons renforcé les équipes et sommes aujourd'hui environ 120 à Hossegor et un peu plus du double en Europe au total. Malgré le marché immobilier tendu, nous arrivons à recruter, même si cela prend plus de temps », détaille celui qui vient de présider le jury de l'international surf film festival à Anglet (du 7 au 10 juillet) dont Rip Curl est sponsor.

La marque y sera de nouveau bien visible durant le Rip Curl Pro, l'étape de la compétition internationale de la World Surf League qu'elle coorganise du 21 au 27 août prochain.

Attentisme

Un dynamisme qui tranche avec l'attentisme qui règne chez l'autre grand groupe de marques de surf du Sud-Ouest, Boardriders (Billabong, Quiksilver...), dont l'activité européenne est dirigée par le Français Nicolas Foulet depuis Saint-Jean-de-Luz. Après huit ans aux mains du fonds américain Oaktree, le groupe a été racheté en avril dernier par l'américain Authentic Brands Group.

Le troisième acteur important des sports de glisse dans la région, Volcom, dont le siège se trouve à Anglet, est également en pleine expansion avec désormais plus de 200 salariés d'après le président de Liberated Brands Europe, le Néerlandais Joost Grootswagers, au magazine spécialisé Boardsport Source. Comme pour Rip Curl, le siège Europe de la marque de surf et de snowboard est devenu la base de déploiement des autres griffes de sa société de distribution, Liberated Brands, commercialisant la marque de ski Spyder, la marque de surf Captain Fin Co et les masques et lunettes Electric en Europe pour Authentic Brands Group, qui n'est rien d'autre que la nouvelle maison-mère de Boardriders.

« Appétence très forte »

« L'appétence pour les sports de pleine nature est très forte. Le marché des équipements de surf a connu deux années d'euphorie - le chiffre d'affaires de Rip Curl était en hausse de 18,8 % lors du dernier exercice (clos le 31 janvier 2023, à 306,4 millions de dollars australiens soit 185,8 millions d'euros) - et même s'il ralentit un peu, le nombre de pratiquants et d'écoles de surf devrait continuer à augmenter », souligne Mathieu Lefin.

« Pour le lancement de Katmandu et Oboz en Europe, nous ne voulons pas nous précipiter. Nous visons la France, l'Autriche, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Irlande en priorité pour Kathmandu avec un assortiment de sacs et de textile, notamment des polaires, vestes légères et doudounes. Cette marque a un ancrage RSE très fort : elle a sorti dès 1993 un tissu polaire fabriqué à partir de bouteilles PET. Pour Oboz, nous commencerons le déploiement en août », détaille le Palois d'origine.

À date, KMD Brands exploite 300 magasins dans le monde et ses marques, toutes dirigées par des femmes, sont vendues dans plus de 8.500 points de vente. Sur un marché des sports de pleine nature (outdoor) estimé à 40 milliards de dollars par le groupe, ce dernier pèse pour le moment 547,9 millions de dollars australiens (soit 332,3 millions d'euros). Près d'un cinquième des ventes est réalisé en Europe, mais les équipes de Hossegor, ainsi que celles d'Annecy pour la France, sont déterminées à aller bien plus loin.

