Le Train ouvre son capital à quatre nouveaux fonds et maintient son calendrier pour fin 2024

« C'est un jalon de plus qui nous légitime dans l'écosystème ferroviaire », assure à La Tribune Catherine Pihan-Le Bars, directrice générale adjointe aux opérations pour Le Train, qui prévoit de lancer des liaisons inter-régionales et intra-régionales à partir de 2024. Après l'obtention de sa licence ferroviaire en décembre 2022 et l'annonce, en janvier dernier, d'un partenariat industriel avec le constructeur espagnol Talgo pour la commande de dix rames à grande vitesse, la compagnie ferroviaire néo-aquitaine annonce un nouveau tour de table pour un montant de huit millions d'euros. Après une série A financée par les banques Crédit Mutuel Arkéa et Crédit Agricole Charente Périgord en mai 2022, quatre nouveaux acteurs entrent au capital de l'entreprise dans le cadre de cette opération A' : Aquiti Gestion (société de gestion dédiée aux entrepreneurs néo-aquitains), Charente Périgord Expansion (filiale de capital investissement de de proximité du Crédit Agricole Charente-Périgord), Naco (fonds créé en 2017 par la Région Nouvelle-Aquitaine) et Tudigo x Le Train.

Lire aussiFerroviaire : une concurrence encore loin d'être parfaite sur le marché français

Ce dernier fonds a été créé pour assurer la gestion de l'apport de 849 investisseurs lors de la campagne de financement réalisée au printemps sur la plateforme bordelaise Tudigo, spécialiste de l'investissement non coté en France.

« L'opération de crowdfunding qui a permis de lever 2,3 millions d'euros est intégrée à cette levée de fonds. Les fondateurs de la compagnie ont toujours souhaité associer les futurs voyageurs. C'était la dernière fenêtre pour le faire », explique Catherine Pihan-Le Bars.

Huit millions pour financer les systèmes d'informations

Cette nouvelle levée de fonds va permettre de financer les systèmes d'informations en particulier l'acquisition, l'implémentation des systèmes d'inventaire et de réservation indispensables à tout opérateur. Un partenariat a d'ores et déjà été signé avec la société Wiremind basée à Paris. Cet argent frais va aussi permettre le lancement du plan de formation des équipes de bord, de conduite et des équipes commerciales.

Fondé en 2020 par l'industriel charentais, Tony Bonifaci, dirigeant de la Société nouvelle de travaux publics et de génie civil (SNGC), et Alain Gétraud, ancien cadre de la SNCF en Nouvelle Aquitaine, Le Train prévoit de lancer des liaisons inter-régionales et intra-régionales sans avoir à passer par Paris. Avec l'exploitation de cinq lignes à grande vitesse dans le Grand-Ouest, Le Train a l'ambition de desservir onze destinations pour relier les métropoles de Bordeaux, Rennes, Nantes et Tours, les grandes agglomérations de Poitiers, Angoulême et Angers et les villes côtières de La Rochelle et Arcachon. Objectif : faire rouler cinquante trains quotidiens avec plus de trois millions de passagers par an. Le Train, qui compte aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs, prévoit l'embauche de 150 personnes d'ici sa mise en service pour assurer son exploitation (conducteurs, personnel naviguant, etc.).

Lire aussiFerroviaire : Railcoop au bord de la cessation de paiement

Une série B pour soutenir le lancement commercial

Ne reste plus qu'à dérouler la suite du plan de financement. Une série B d'une trentaine de millions d'euros est annoncée au second semestre de cette année pour lancer les recrutements et les opérations de pré-exploitation et donc soutenir le lancement commercial. « Nous avons reçu des intentions pour 60 % du montant », annonce Catherine Pihan Le Bars.

Parallèlement, Le Train cherche à réunir 350 millions d'euros pour le matériel roulant dans le cadre de la signature du partenariat avec Talgo. « 70 % de dette, le reste en equity », précise Catherine Pihan-Le Bars.

« Ces trains seront disponibles entre fin 2025 et début 2026 mais nous avons toujours pour objectif de faire rouler nos premiers trains fin 2024. Les discussions se poursuivent pour l'acquisition d'un matériel roulant d'occasion, et il n'y a pas que la SNCF. »



D'ici là, Le Train sera candidat à l'appel d'offres de l'Etat (trains d'équilibre du territoire) sur les Intercités Nantes / Bordeaux et Nantes / Lyon relancé l'an dernier.

« C'est très cohérent avec notre stratégie de développement. Nous n'allons pas nous cantonner à la grande vitesse, mais ce sera uniquement sur les secteurs sur lesquels nous pouvons apporter de la performance, du service. Le matériel sera fourni par l'Etat. Nous répondons en tant qu'exploitant », explique Catherine Pihan-Le Bars.

Lire aussiMise en concurrence des trains régionaux en 2027 : ce qu'il faut savoir en Nouvelle-Aquitaine