GPSO : l'Europe met 60 millions d'euros pour les LGV vers Toulouse et Dax

La polémique avait fait long feu il y a tout juste un an. Le millésime 2022 du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), une enveloppe de 5,4 milliards d'euros pour 135 projets d'infrastructures européens, ne prévoyait pas un centime pour participer au projet de LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Aussitôt, les opposants avaient assuré que cela démontrait la volonté de Bruxelles de ne pas financer ce chantier d'au moins 14 milliards d'euros, dont 20 % attendus de l'Europe. À l'inverse, les partisans expliquaient que le Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) n'avait rien reçu car il n'avait rien demandé et que cela ne présageait en rien de la suite.

60 millions d'euros en deux fois

Un an plus tard, le MIE vient de publier ses décisions de financement pour 2023 : une enveloppe de 6,2 milliards d'euros pour financer 107 projets sur le continent. Et, cette fois, il y figure bien deux lignes de financements pour le GPSO pour un total de 60 millions d'euros. Il s'agit d'une subvention de 32,5 millions d'euros pour les études sur les deux lignes nouvelles et d'une autre de 27,3 millions d'euros dédiée aux études d'amélioration de la ligne existante entre Dax et Bayonne. « Le principal bénéfice de ces projets est d'améliorer le transport ferroviaire de passagers et de marchandise vers l'Espagne », souligne Bruxelles.

Les parties prenantes ont été notifiées au début du mois et ne cachent pas leur satisfaction, notamment à la Région Nouvelle-Aquitaine présidée par Alain Rousset, soutien farouche du chantier. « Sans triomphalisme non plus puisque cette première enveloppe ne préjuge pas de la suite », ils affichent néanmoins leur soulagement. La Région Occitanie voit ainsi ce soutien comme « une très bonne chose » : « Cela fait taire la petite musique qu'on laissait diffuser ces deniers mois [sur un potentiel non soutien de l'Europe à ce projet, NDLR] ». La collectivité souligne que ce soutien financier continental n'aurait pas pu intervenir auparavant car celui-ci ne peut se faire qu'avec des preuves de travaux engagés à l'appui. « Nous aurons les subventions selon les factures émises », ajoute-t-on. « C'est une bonne nouvelle et cela signifie que la France s'est formellement engagée à relier Dax à l'horizon 2040 puisque c'était l'une des conditions posées par Bruxelles pour financer le projet », salue également Christian Broucaret, le président de la Fnaut Nouvelle-Aquitaine.

Ces premiers fonds devraient être versés à partir de la fin de l'année 2023 à la société de projet créée l'an dernier pour financer les différentes études préalables dans le cadre des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, au nord de Toulouse puis aux lignes nouvelles. Evalué à au moins 14 milliards d'euros, le projet GPSO couvre la construction de deux lignes nouvelles sur plus de 300 km, de trois nouvelles gares à Agen, Dax et Montauban et la réalisation des aménagements ferroviaires sur le réseau existant au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse. Le plan de financement prévoit une participation de l'Etat pour 40 %, des collectivités locales de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie pour 40 % et de Bruxelles pour 20 %, soit trois milliards d'euros. Avec cette première enveloppe européenne de 60 millions d'euros, on est donc encore loin du compte.

