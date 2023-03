Panneaux solaires : l'usine géante de Carbon ne viendra pas en Nouvelle-Aquitaine

« Nous espérons accueillir l'implantation d'une usine robotisée porteuse d'emplois industriels pour la fabrication de cellules photovoltaïques [...] Ce serait extrêmement fort d'être la première région française à reconquérir la fabrication des panneaux solaires qui sont aujourd'hui fabriqués à 98 % en Chine ! », déclarait Alain Rousset, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, lors de ses vœux début janvier, ne cachant pas son enthousiasme pour ce projet qui était alors encore en balance.

Ce projet industriel très ambitieux - on parle de 1,5 milliard d'euros d'investissement, de 3.000 emplois à terme et d'une production de 12 millions d'unités par an - est porté par la startup lyonnaise Carbon qui a scruté plusieurs régions françaises ces derniers mois avant de sélectionner son lieu d'implantation. La Nouvelle-Aquitaine espérait l'emporter en mettant en avant sa pole position en matière de production d'électricité solaire mais surtout ses « capacités foncières et en termes d'accompagnement sur le plan de l'innovation ». Mais cela n'aura pas suffit. Selon nos informations, la Nouvelle-Aquitaine ne figurait même pas parmi les trois territoires finalistes retenus par Carbon : Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), Valenciennes (Nord) et Sarreguemines (Moselle).

Grand Port Maritime de Marseille-Fos

Et la startup lyonnaise a finalement annoncé, ce 3 mars, avoir jeté son dévolu sur les bords de la Méditerranée, dans l'enceinte du Grand Port Maritime de Marseille-Fos. Un projet conforté par le contexte géopolitique international, par la politique de réindustrialisation de l'Hexagone et aussi par la stratégie de conversion à la décarbonation d'un des sites industriels les plus importants de France : Fos-sur-mer.

La Nouvelle-Aquitaine pourra se consoler avec les bons résultats en matière d'investissement étrangers en 2022. Avec 100 projets enregistrés l'an dernier (-14 % sur un an), la région comptabilise plus de 3.000 emplois annoncés (+40 % sur un an), un plus haut historique. Ces investissements étrangers proviennent de 18 pays et relèvent pour moitié du secteur « Conseil, ingénierie et services opérationnels aux entreprises ».