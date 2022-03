Après la Grande Récré, Camaïeu, Gap et Go Sport, Michel Ohayon s'empare de Cafés Legal

Avec Hermione People & Brands (HPB), division de la Financière Immobilière Bordelaise (FIB), qui vient d'annoncer le rachat des Cafés Legal, l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon confirme -si besoin était- qu'il s'est lancé dans la construction d'un nouvel empire dans la vente au détail. Un virage que cette première acquisition dans l'industrie agroalimentaire ne fait que souligner. Si l'outil de production de ce grand torréfacteur français, qui emploie 137 salariés, est toujours installé au Havre, où l'entreprise est née en 1851, le siège social a été transféré à Paris en 2004. Avec ce rachat dévoilé le 16 mars dernier, HPB annonce la création d'une branche "Food and Beverage" (Nourriture et boisson -Ndr) pour accélérer son développement.

Depuis plusieurs années, Cafés Legal ne publie plus ni chiffre d'affaires ni résultat net, et le montant de ce rachat n'a pas été divulgué. L'entreprise dispose néanmoins d'actifs qui semblent solides et que met en avant Hermione People & Brands, à savoir 68 brevets et pas moins de 157 marques de Cafés Legal. Rendu célèbre par la publicité « Legal le goût », notamment avec son interprétation par Johnny Hallyday, qui a marqué toute une époque, ce café s'est hissé dans le peloton de tête des marques françaises les plus populaires. Un aspect qui n'a pas pu échapper au patron de la FIB.

Un rachat qui doit permettre de relancer Cafés Legal

Michel Ohayon, qui collectionnait il y a quelques années des Ferrari miniatures, est passé à la vitesse supérieure sans perdre de vue l'importance de l'aura des lieux emblématiques et des grandes marques. Sur son site Internet, Cafés Legal continue à tisonner la flamme de cette notoriété populaire avec en particulier le témoignage du chanteur Laurent Voulzy (recueilli par France Info) sur le café Legal de son enfance. Ce qui n'empêche pas le torréfacteur normand de développer de nouveaux produits ciblés développement durable, non seulement avec des gammes de café bio mais aussi des capsules végétales biodégradables.

Cité par France 3 Normandie, HPB remercie le maire du Havre et ancien Premier ministre Edouard Philippe, ainsi que l'équipe municipale, "pour leur accueil et soutien actif".

La chaîne de télévision régionale souligne également que pour Alain Frydman, qui a dirigé pendant 18 ans l'entreprise de torréfaction, avec ce rachat "Cafés Legal va pouvoir renforcer son positionnement Made in France au-delà des frontières du pays et accélérer son développement multicanal tout en conservant son esprit familial de PME".

HPB emploie plus de 7.000 salariés pour 1,4 milliard d'euros de CA

Cafés Legal rejoint Hermione People & Brands, filiale spécialisée dans la vente au détail dont la création remonte à février 2018, avec le rachat par Michel Ohayon de plusieurs magasins des Galeries Lafayette en région. HPB, qui fédère désormais les marques Grande Récré, Camaïeu, Gap et Go Sport affiche de respectables mensurations, avec 1.098 points de vente, 7.130 salariés, 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 326.890 m2 de surface commerciale et 27 millions de clients.

Un retournement d'autant plus impressionnant que jusqu'à 2018 Michel Ohayon, dont la holding est née du négoce et de la réalisation de projets en immobilier commercial, investissait essentiellement dans les centres commerciaux et l'hôtellerie de luxe. Dernier secteur où il continue à vouloir créer une sorte de collier de perles, où l'on retrouve notamment l'Intercontinental Grand Hôtel de Bordeaux, avec le restaurant étoilé de Gordon Ramsay, comme le Sheraton de Roissy ou encore le Waldorf Astoria de Jérusalem. Par ailleurs, Michel Ohayon a récemment confirmé qu'il jouera bien un rôle moteur dans la restructuration des deux anciennes casernes de la ville de Libourne (Gironde), qui doit se traduire par la création d'une énorme plateforme commerciale thématique avec un nouvel hôtel de luxe à la clé.

