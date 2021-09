Michel Ohayon va prendre le contrôle des Galeries Lafayette de Pau, Rosny et Tours

L'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon, qui s'est ouvert la voie du succès grâce à l'immobilier commercial, à partir de la grande crise qu'a connu ce marché en 1991, a enrichi sa palette d'activités dans le très vaste secteur de la vente au détail à partir de 2018. Année qui a coïncidé avec le début de sérieuses difficultés pour les grands opérateurs de ce marché.

C'est avec la reprise de la gestion en direct de 22 magasins Galeries Lafayette implantés en région, que Michel Ohayon a concrétisé un début de diversification qui, quatre ans plus tard, a très largement refaçonné le profil des activités du fondateur de la Financière immobilière bordelaise (FIB). Une recomposition qui est désormais toujours en cours puisque la filiale spécialisée dans ces nouvelles opérations créée à Bordeaux en 2018, Hermione People and Brand, va normalement prendre le contrôle -l'opération sera validée début 2022- de trois nouveaux magasins des Galeries Lafayette, sur un total de onze, que l'enseigne parisienne a décidé de passer en franchise.

A Pau les Galeries Lafayette vont retrouver leur siège Art Nouveau

C'est ainsi que Michel Ohayon va reprendre les magasins Galeries Lafayette de Pau, Rosny et Tours. L'AFP précise qu'à Rosny et Tours seuls les fonds de commerce seront transférés. A Pau la situation est un peu plus complexe puisque le bâtiment de style Art Nouveau, qui abritait les Galeries Lafayette place Clémenceau, a brûlé en 2016. Les Galeries Lafayette ont donc déménagé dans le centre commercial Bosquet. Le plan de reprise de l'enseigne à Pau prévoit la remise en état du siège initial des Galeries Lafayette.

Sept autres des onze magasins des Galeries Lafayette seront affiliés à la Société des Grands Magasins (SGM), parmi eux celui de Limoges. Enfin une société locale reprendra le magasin d'Avignon. Pendant des années, la FIB de Michel Ohayon a agrégé des dizaines d'entreprises principalement créées le temps de mener à bien des chantiers immobiliers. Avec Hermione People and Brand, société présidée par Wilhelm Hubner, l'ancien président du directoire du groupe Auchan, Michel Ohayon structure ses affaires de façon plus lisible, en s'entourant de spécialistes chevronnés du marché, mais sans rompre avec l'immobilier commercial.

