Automobile : le concessionnaire Parot (Bordeaux Métropole) améliore son CA

Le groupe Parot, à Bruges (Bordeaux Métropole), concessionnaire automobile coté en bourse, a stabilisé la situation en 2021 et réussi à améliorer la trajectoire de son chiffre d'affaires pendant l'exercice de +9,8 % à 391,6 millions d'euros. Pour rappel, Parot a dû jeter du lest et reformater son activité pour passer le cap de ces deux dernières années. C'est ainsi que depuis 2020 le groupe, dont Alexandre Parot est le PDG, a cédé son pôle premium -avec notamment Brienne Auto (BMW/MINI)-, puis quatre concessions de la région Centre, avant d'arrêter l'activité « pure player » de Zanzicar, plateforme de vente en ligne de véhicules d'occasion. Et d'enchainer un peu plus tard avec la vente de ses concessions véhicules particuliers en Ile-de-France.

Lire aussi 3 mnParot met en vente ses concessions véhicules particuliers en Ile-de-France

Cette restructuration entamée pour maintenir la rentabilité de l'activité de Parot a immanquablement réduit l'envergure du chiffre d'affaires dont le montant s'est ainsi replié, passant de 560,2 millions d'euros en 2019 à 391,6 millions en 2021, soit une réduction de 30 % selon nos calculs. Une fois réintégré dans sa nouvelle feuille de route, le chiffre d'affaires de Parot s'inscrit parfaitement dans l'axe de la stratégie de développement porté par le groupe, puisque le chiffre d'affaires 2021 affiché est en nette progression de +15 % à périmètre comparable.

Des tensions fin 2021 qui pourraient persister au 1e semestre 2022

"Notre portefeuille d'activité est sain, diversifié. Et, en dépit des difficultés d'approvisionnements qui ont marqué la seconde partie de l'année, nos ventes ressortent en forte hausse par rapport à 2020 et ce sur l'ensemble de nos divisions... Grâce à un business model désormais pleinement efficient, avec l'achèvement de notre plan de recentrage et la cession, tout début 2022, de notre pôle VP (véhicules de particuliers -Ndr) Ile-de-France, nous sommes confiants quant à notre capacité à poursuivre une croissance rentable, même si des tensions d'approvisionnement persisteront probablement sur le 1er semestre 2022", analyse en substance Alexandre Parot.

Lire aussi 4 mnAutomobile : l'impact vraiment négatif du second confinement pour le groupe Parot

Alors que la croissance d'activité s'est élevée à +12,8 % pendant les neuf premiers mois sur un an, elle n'était plus que de +1,6 % au quatrième trimestre. Un effet direct de la tension sur les approvisionnements de véhicules neufs relève la direction, tant pour les véhicules de particuliers que commerciaux. La baisse enregistrée par le pôle véhicules neufs a été contrebalancée par la hausse des ventes de véhicules d'occasion (+28,9 % pour les particuliers et +43,3 % pour les commerciaux) décrypte la direction du groupe.