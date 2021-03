Le groupe Parot, à Bruges (Gironde/Bordeaux Métropole), spécialisé dans la vente de voitures et véhicules utilitaires, a vu son chiffre d'affaires chuter de -36,5 % en 2020 sur un an, à 355,7 millions d'euros. En 2019, l'activité du groupe, présidé par Alexandre Parot, avait progressé de +6,9 % à 560,2 millions d'euros. L'impact de la crise du Covid-19 a été d'autant plus sévère pour le concessionnaire coté en bourse, qu'il avait initié fin 2019 un mouvement de redéploiement stratégique.

