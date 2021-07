A la Rochelle, Lekko veut accélérer le tourisme durable et booster l’économie locale

A aucun moment il ne s'agit d'entrer en concurrence avec les structures existantes, en particulier La Rochelle technopole. VVF (Village Vacances Familles) et Charentes Tourisme se sont associés pour lancer Lekko, un accélérateur du tourisme durable à destination des entreprises qui n'en sont plus à l'état de projet mais auront souvent opéré une première commercialisation. "Nous nous intégrons dans l'écosystème local. Les sociétés pourront très bien commencer par une incubation à la technopole et sortir par Lekko", explique Gallic Guyot, directeur exécutif de Charentes Tourisme.

Des thématiques très larges

"Le point commun entre nos deux structures, c'est la volonté d'aller chercher de l'innovation dans le secteur du tourisme, en particulier dans le tourisme durable. L'enjeu premier de cet accélérateur est d'accroître durablement la compétitivité économique des opérateurs touristiques via des solutions innovantes portées par les entreprises accélérées."

Les secteurs visés sont larges. Ce qui retiendra surtout l'attention, c'est un engagement fort en matière de développement durable, de valorisation du local, de la mixité. "Nous ne sommes volontairement pas plus précis pour ne pas passer à côté de projets", explique Gallic Guyot.

Fixer les entreprises sur le territoire

Une fois sélectionnées, les entreprises seront accompagnées pendant une période de 12 à 36 mois selon les besoins. VVF à travers ses 100 villages en France et les territoires et opérateurs touristiques des Charentes serviront de laboratoire. Le tarif ? 1.900 euros par entreprise par an, pour le loyer, l'accompagnement et un accès à des conférences et ateliers. "Nous avons souhaité un tarif solidaire", insiste Gallic Guyot qui ne s'en cache pas non plus :

"L'idée est aussi de pouvoir fixer des entreprises sur le territoire. Avant le lancement de l'accélérateur, nous avons travaillé avec une entreprise, RMD Technologies, qui propose une solution capable de faire des prédictions en terme de stratégie tarifaire. Cela nous intéressait pour accompagner les hôteliers afin qu'ils soient moins dépendants des plateformes. Cette entreprise s'est finalement installée à La Rochelle, a recruté et vient de lever des fonds. C'est pour nous un vrai succès en terme d'accompagnement. Nous sommes dans une logique de reproduire cela", témoigne Gallic Guyot.

Les trois premières installations

Alors qu'une dizaine d'entreprises devraient être accueillies au sein de l'accélérateur à la fin de l'année, les trois premières viennent de s'installer :

Wild immersion est une société de production de film en réalité virtuelle qui a lancé un Wild Tour pour faire vivre une expérience immersive sur la nature et la biodiversité. Ce qui intéresse Lekko, c'est la logique éducative auprès d'un public jeune

Cèdre, est une entreprise adaptée qui propose des solutions de tri, de collecte et de recyclage pour les entreprises et collectivités. L'accompagnement consistera à travailler sur une offre tourisme.

Aquatech innovation, est une startup engagée dans la mise en œuvre de solutions qui réduisent l'empreinte environnementale des activités touristiques et économiques en milieux protégés à flot ou à terre. Elle propose une solution innovante pour traiter les eaux usées sans apport chimique.

Le budget global pour Lekko s'élève à 150.000 euros. En trois ans, l'ambition consiste à pérenniser le modèle et à tripler le nombre d'entreprises accueillies. Les entreprises peuvent déposer leur candidature ici.