Le 1er Sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole se tiendra le 18 octobre

Alors qu'avec la pandémie de Covid-19 et l'indispensable transition climatique, le secteur de l'aéronautique fait face à des défis absolument déterminants pour son avenir. C'est dans ce contexte et dans le sillage du Paris Air Forum, que La Tribune et Bordeaux Métropole organisent conjointement le 18 octobre 2021 le 1er Sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole. Cet évènement de référence se tiendra au Palais de la Bourse, à Bordeaux, et abordera les grands enjeux de l'actualité de l'aérospatiale.

"L'aviation, acteur majeur de la transition écologique et du dynamisme territorial. Clean sky, clean territory" : c'est le thème de cette 1ère édition qui sera introduite par Alain Anziani, le président de Bordeaux Métropole, et Jean-Christophe Tortora, le président de La Tribune. De nombreux sujets y seront discutés par plus d'une quarantaine de dirigeants des principales entreprises du secteur, de décideurs politiques, chercheurs de premier plan, entrepreneurs et investisseurs :

La nouvelle équation environnementale de l'aéronautique

Un transport aérien disruptif : comment ?

La 3e dimension, locomotive de la transition écologique

Organisation agile et innovante : où en sommes nous ?

Innovation collaborative

Passions et vocations de l'aviation ?

Financement, collectivités, un écosystème bienveillant pour les PME et les ETI ?

Intermodalité et connectivité, les territoires que nous voulons

Le programme détaillé sera régulièrement mis à jour. Informations et inscriptions ici.