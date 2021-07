Papeterie de Bègles : Les ex-salariés à Bercy où ils parlent relance

L'Association Avenir de la Papeterie de Bègles dans la métropole bordelaise continue d'avancer ses pions. Une délégation s'est rendue, ce jeudi 1er juillet, au ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance où elle a rencontré les membres du cabinet, d'Olivia Grégoire, la secrétaire d'Etat en charge de l'Economie sociale et solidaire (ESS). Bilan ? La délégation en est ressortie avec des propositions de mise en relation avec l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), la direction régionale de Bpifrance ou encore le sous-préfet à la relance et à la transformation.

"S'inscrire dans le plan France Relance n'avait jusque là pas été abordé, mais cela arrive maintenant parce que nos groupes de travail ont avancé, et parce que nous cochons toutes les cases de l'ESS et de la relance sur le plan de la relocalisation industrielle, de la revalorisation des déchets, et des circuits courts", explique Claude Duthil, ancien contremaître de la papeterie et président de l'association qui devrait également rencontrer la Confédération générale des sociétés coopératives de production (Scop).

"Dans la région, nous serions la première industrie lourde à basculer dans une industrie en Scop ou en société coopérative d'intérêt collectif (Scic)," insiste Claude Duthil.

La question de la gouvernance a de nouveau été discutée, ce samedi 3 juillet, à l'occasion d'une assemblée générale de l'association à Bègles. Il reste, qu'à ce stade, rien n'a changé du point du vue du calendrier : le groupe Etex qui a annoncé son retrait de la papeterie de Bègles en 2020 est en négociation exclusive avec la société Global Hygiène jusqu'au 31 juillet. L'usine, située à Bordeaux Euratlantique, employait 91 salariés.

