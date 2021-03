Engagement et RSE, le temps des actes : débat en direct le 27 avril à 9h

La crise sanitaire mondiale démontre l'interconnexion entre les problématiques sociales, économiques et environnementales et interroge les entreprises sur leur utilité, leur raison d'être et leurs moyens d'action. Et toutes les entreprises sont concernées ! Celles de l'économie sociale, celles qui ont des business modèles tournés vers la RSE mais bien au-delà, car le capitalisme durable semble s'imposer aujourd'hui comme nouveau modèle. Celui qui permet de relever les défis de durabilité, d'éthique et de responsabilité qui s'imposent désormais à tous les échelons de la société et contraignent aussi inévitablement les entreprises, mais aussi un modèle qui permet d'être concurrentiel.

De la loi Pacte, à l'intégration de la RSE dans le système de pilotage de l'entreprise, en passant par les questions de finance et d'adaptation des territoires, sans oublier les questions climatiques et les défis du monde de la culture, des experts et témoins, nationaux et régionaux, viendront proposer leurs éclairages afin de dessiner les contours des possibles, libérer les énergies, et proposer des modèles et des orientations inspirants... pour agir !

Intervenants de la matinée :

Bruno Aujard , Formateur & consultant RSE et mécénat

, Formateur & consultant RSE et mécénat Anthony Babkin , Délégué général, co-fondateur de Diversidays

, Délégué général, co-fondateur de Diversidays Hakim Baka , Fondateur, Geev

, Fondateur, Geev Marion Besse , Coordinatrice du projet de création du village du réemploi ïkos

, Coordinatrice du projet de création du village du réemploi ïkos Hervé Lefevre , Directeur Régional TER Nouvelle Aquitaine · ‎SNCF Voyageurs

, Directeur Régional TER Nouvelle Aquitaine · ‎SNCF Voyageurs Martin Leÿs , Délégué régional Nouvelle-Aquitaine, EDF

, Délégué régional Nouvelle-Aquitaine, EDF Mireille Lizot , Directrice des Engagements et de la Communication Institutionnelle, Léa Nature

, Directrice des Engagements et de la Communication Institutionnelle, Léa Nature Hervé Le Treut , Climatologue, directeur de l'IPSL, membre de l'Académie des sciences et du Giec

, Climatologue, directeur de l'IPSL, membre de l'Académie des sciences et du Giec Ludovic Renaud, Membre du directoire en charge du pôle banque et développement régional, CEAPC

Dans le même temps, La Tribune sort en kiosques et librairies sa revue T consacrée au même thème. Ainsi, les différentes thématiques seront-elles creusées concomitamment sous deux formats : l'écrit et le temps long de la réflexion avec la revue T, et celui plus nerveux, plus réactif mais aussi plus humain d'une émission live en plateau - diffusée en direct de l'Intercontinental Bordeaux sur nos sites internet latribune.fr et latribunebordeaux.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux le mardi 27 avril 2021 à 9h.