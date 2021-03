Engagement ou rentabilité ? La difficile équation des jeunes entreprises de la mode

La création de leur entreprise dans le secteur de la mode est parfois née d'un déclic. Pour Odile Dalla Barba, fondatrice de la société But you're French à Bordeaux, en 2018, c'est l'effondrement du Rana Plaza, qui abritait des ateliers de confection au Bangladesh, qui a précipité sa reconversion. Heide Baumann, 55 ans, qui a toujours travaillé dans le textile, a quant à elle décidé de dire stop.

"J'ai vu toute l'activité textile partir en Asie un peu avant les années 2000 et à partir de là, le monde est devenu fou avec des prix en baisse, des soldes à n'en plus finir, de la surproduction. Le vêtement n'est pas un produit périssable", s'insurge Heide Baumann, co-fondatrice de la société Aatise en 2017 à Bordeaux qui propose des vêtements éco-responsables, fabriqués en France pour les hommes et les femmes.

Des entrepreneurs engagés

A l'image de But you're French et d'Aatise, plusieurs entreprises ont ainsi vu le jour à Bordeaux ces dernières années avec derrière leurs produits, la volonté de délivrer un message. De manière générale, en rejetant l'industrie du textile de masse, elles s'engagent à proposer des produits de qualité, qui durent, indémodables, éventuellement unisexes et respectueux de l'environnement, certains travaillant à favoriser l'économie circulaire. A chacun son message et sa communication associée.

Geoffrey Delpy avec S Bordeaux, marque de sous-vêtements créée pendant le premier confinement, a ainsi mis en place un programme environnemental qui prévoit de planter des arbres au bout de 100 kilos de sous-vêtements vendus pour...