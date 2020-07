Pays basque : l'Estia enrôle les industriels de la mode dans le recyclage textile

Relocalisation industrielle. Le précepte est revenu en force avec la crise du Covid-19 et promet d'être au cœur des politiques publiques économiques des toutes prochaines années. A l'école d'ingénieurs de Bidart, sur la côte basque, l'Estia (École supérieure des technologies industrielles avancées), c'est déjà tout un groupe de recherche et une chaire - Bali pour Biarritz active lifestyle industry - qui se mobilise pour défendre le concept depuis 2017. Objectif : pousser les industriels de la mode et du textile à aller vers une collecte d'invendus ou d'usagés optimisée et une production issue de ce recyclage.

Financée par le Centre européen des textiles innovants (Ceti) et les industriels membres, la chaire Bali accueille, pour son nouveau programme 2020-2023, les entreprises Petit Bateau, Eram et Patatam. Ce dernier, implanté à Saint-Irube (64) depuis sa création en 2013, ambitionne d'ouvrir un site industriel pilote de production recyclée.

