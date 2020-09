Léa Nature, un des deux leaders du marché bio en France, se démarque par l'éthique

Léa Nature, fondée en 1993 par Charles Kloboukoff, qui la dirige, a réussi en moins de 30 ans à discrètement se hisser au premier rang du marché des produits bio en France. Un secteur en pleine explosion où le groupe charentais-maritime, installé à La Rochelle, s'est attaché jusqu'ici à occuper un maximum de segments de marché. Alimentation, santé et diététique, beauté et hygiène... jusqu'à l'entretien de la maison : au fil du temps Léa Nature a déployé la bagatelle de dix-huit marques, dont six pour le seul secteur alimentaire, même si Jardin Bio reste son vaisseau amiral.

Avec cette stratégie, Charles Kloboukoff, diplômé d'une école de commerce et issu de la grande distribution, a cherché à réduire son exposition au risque tout en occupant un maximum de segments sur le marché tricolore des produits naturels et bio. Quand on l'interroge sur l'impact du Covid-19, le dirigeant, dont le groupe (consolidé par la holding Compagnie Biodiversité), affiche une croissance moyenne de +15 % par an, pour un chiffre d'affaires consolidé de 450 millions d'euros en 2019, revient sur les éléments clés de la dynamique de Léa Nature :