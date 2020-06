Biotechnologie : Fermentalg signe avec DDW, coloriste alimentaire de Pepsi et Coca

La société innovante Fermentalg, à Libourne (Gironde), spécialisée dans la production d'huiles de type omega 3 et de protéines colorantes à partir de microalgues, a annoncé le 19 juin la conclusion d'un accord de partenariat pluriannuel avec DDW et le lancement d'une opération de financement. Des informations développées ce lundi matin au cours d'une audio-conférence de presse donnée par Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, et Bertrand Devillers, directeur financier.

Fondé il y a 150 ans et installée à Louisville, dans le Kentucky, le groupe DDW est le deuxième plus grand marchand de couleurs alimentaires au monde. Avec cet accord Fermentalg veut assurer le développement technologique, industriel et commercial de Blue Origins. Ce nouveau colorant alimentaire naturel de couleur bleue, breveté par Fermentalg, est produit par un composant spécifique, la phycocianine, que la société girondine extrait de la microalgue baptisée Galdiera sulphuraria.

Avec DDW, Fermentalg veut franchir un cap

Le pigment bleu algal de Fermentalg...