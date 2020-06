Alzheimer : un projet de recherche à 16,3 M€ pour la PME girondine Activ'Inside

Fondée en 2009 par trois ingénieurs - Benoit Lemaire, David Gaudout et Stéphane Rey - Activ'Inside place la recherche sur l'extraction d'actifs végétaux au cœur de son activité et de son modèle de développement en BtoB. Depuis onze ans, cette PME d'une trentaine de salariés installés à Beychac-et-Cailleau (Gironde) vend ses substances actives extraites du raisin ou de l'ortie à des fabricants de compléments alimentaires dont Oenobiol par exemple, dans l'objectif de long terme de financer sa recherche et de convaincre des partenaires. Pour cela, elle réinvestit 20 % de son chiffre d'affaires en R&D et participe à de vastes projets de recherche épidémiologique.

Retarder de cinq ans le déclin cognitif des seniors

Dans cette perspective, le projet Silver Brain Food, dévoilé ce 9 juin, représente une nouvelle étape d'envergure pour Activ'Inside qui affiche 6,5 M€ de chiffre d'affaires en 2019 majoritairement à l'export. Cet ambitieux programme piloté par la PME bordelaise associe Bpifrance, deux unités mixtes de recherche de l'Université de Bordeaux (UMR 1219 Bordeaux population health et UMR Nutrineuro avec l'Inrae et Bordeaux INP) et plusieurs entreprises privées dont Goodmix et EC6.

"L'étude sur le Mémophénol, présent dans le raisin, a démontré que pour des personnes ayant des troubles avérés de la mémoire, mais sans être diagnostiquées Alzheimer, la consommation de Mémophénol permet de récupérer dix ans d'âge théorique de la mémoire", explique Benoit Lemaire avant de souligner le potentiel de ces compléments alimentaires préventifs : "Si on arrive à retarder de cinq ans l'apparition de la maladie Alzheimer, on estime que la moitié des personnes concernées ne souffriraient pas de cette maladie avant leur décès. C'est-à-dire qu'elles pourraient vieillir sans avoir à subir l'impact de la maladie sur leur qualité de vie et celles de leurs proches. Et accessoirement cela représenterait d'importants coûts évités pour la collectivité."

Activ'Inside travaille notamment des extraits de raisin, de bleuet du Canada et de safran (crédits : Activ'Inside).

Une fusée à trois étages...

Alors que la France devrait totaliser en 2020 plus de 1,3 million de malades d'Alzheimer, selon France Alzheimer, ce consortium public-privé entend déployer en cinq ans un vaste programme de recherche et de commercialisation de ces aliments préventifs à base de son Mémophénol, breveté, en...