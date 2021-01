La Robocup Bordeaux reportée à 2023 au profit d'une édition en ligne en 2021

Les amateurs de sport comme les passionnés de robotique vont à nouveau devoir prendre leur mal en patience puisqu'après le report de l'édition 2020, la Robocup prévue à Bordeaux est à nouveau décalée mais cette fois de deux ans : "l'Université de Bordeaux, au nom du comité local d'organisation, et la RoboCup Fédération ont pris la décision de reprogrammer la RoboCup en 2023 à Bordeaux. En effet, le rassemblement de 3.500 compétiteurs internationaux et de 40.000 visiteurs attendus [en juin 2021] est impossible eu égard à la crise sanitaire internationale que nous traversons."

L'annonce est tombée ce 26 janvier et semble malheureusement logique tant le contexte actuel est imprévisible, pour ne pas dire pessimiste. D'autant que la Robocup est un évènement international de grande envergure rassemblant 3.500 participants de 45 pays, 40.000 visiteurs, 3.000 robots et 450 équipes.

Chaque année depuis 1996, la RoboCup est habituellement organisée en cinq compétitions différentes ayant chacune pour objectif de faire avancer la recherche dans leurs domaines d'application respectifs. Elles reflètent les enjeux sociétaux de demain tels que la robotique en industrie, en hôpitaux, l'assistance à la personne au quotidien, lors d'interventions dans la nature et lors de matchs de football. C'est dans cette coupe du monde de football robotique que l'équipe bordelaise a décroché en juin 2019 un 4e titre mondial consécutif dans la catégorie "kid size".

A défaut d'édition pleine et entière à Bordeaux, la RoboCupFederation annonce qu'une édition 2021 sera organisée dans un format 100 % numérique pour les compétiteurs. "Cela, permettra à la communauté internationale des RoboCuppers de rester active. En France, ces deux dernières années, la dynamique nationale a donné naissance à près de 500 équipes juniors et une dizaine d'équipes majors qui sont d'ores et déjà venues enrichir la communauté robotique", souligne l'organisateur.