La Robocup à Bordeaux est reportée à juin 2021

Ce devait être un temps fort de l'année 2020 à Bordeaux. La 24e édition de cette compétition mondiale de robotique et d'intelligence artificielle, où l'équipe bordelaise Rhoban excelle depuis plusieurs années, promettait de réunir en juin prochain 3.500 participants de 45 pays, 40.000 visiteurs, 3.000 robots et 450 équipes. Mais la pandémie mondiale de Covid-19 et le confinement qui s'en suit en France ont contraint les organisateurs à décaler d'un an la compétition.

"Soucieux de garantir aux équipes de RoboCupers comme aux 40 000 visiteurs, un haut niveau de qualité d'accueil et la dimension internationale qu'il mérite, le comité d'organisation a décidé de décaler d'un an l'événement" qui est reporté du 22 au 28 juin 2021, annoncent l'Université de Bordeaux et la RoboCup Federation au nom du comité local d'organisation. Chaque année depuis 1996, la RoboCup est organisée en cinq compétitions différentes ayant chacune pour objectif de faire avancer la recherche dans leurs domaines d'application respectifs. Elles reflètent les enjeux sociétaux de demain tels que la robotique en industrie, en hôpitaux, l'assistance à la personne au quotidien, lors d'interventions dans la nature et lors de matchs de football. C'est dans cette coupe du monde de football robotique que l'équipe bordelaise a décroché en juin 2019 un 4e titre mondial consécutif dans la catégorie "kid size".

Après le report de la Foire internationale de Bordeaux, initialement prévue du 16 au 24 mai, à l'automne prochain du 7 au 15 novembre 2020, le report d'un an de la Robocup est un nouveau coup dur pour le secteur de l'évènementiel, du tourisme et de l'hôtellerie-restauration à Bordeaux, déjà très fortement touché par la crise sanitaire et économique. D'autant que la menace plane clairement sur deux autres évènements d'envergure prévus au mois de juin : le sommet Afrique-France du 4 au 6 et Bordeaux fête le vin du 18 au 21. "Pour l'heure, ces évènements ne sont pas annulés mais cela pourrait évoluer dans les jours et semaines qui viennent en fonction de la durée du confinement", a indiqué, sans se faire guère d'illusion, vendredi 27 mars Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, quelques heures avant l'annonce par le Premier ministre du prolongement du confinement jusqu'au 15 avril.