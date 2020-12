Forum Bordeaux Zéro Carbone : explorez la ville de demain le 16 décembre

Inauguré par Alain Anziani, le président de Bordeaux Métropole et Jean-Christophe Tortora, le président de La Tribune, ce Forum Bordeaux Zéro Carbone se tiendra mercredi 16 décembre, pour le cinquième anniversaire de l'Accord de Paris paraphé lors de la COP 21. Comme à Paris les 10 et 11 décembre et à Toulouse le 14 décembre, cet évènement 100 % en ligne, en partenariat avec Bordeaux Métropole et la Banque des Territoires, sera l'occasion de se projeter sur les enjeux de mobilités alternatives, d'usages numériques, de transition énergétique et d'urbanisme de demain avec un panel d'intervenants prestigieux tant locaux que nationaux :

Claudine BICHET, Adjointe au maire de Bordeaux chargée des finances, du défi climatique et de l'égalité entre les femmes et les hommes et Vice-présidente en charge du climat, de la transition énergétique et de la santé, Bordeaux Métropole

Antoine BIDEGAIN, Adjoint à la Direction Générale du Numérique et des Systèmes d'Information, Bordeaux Métropole

Gilles BOEUF, biologiste, essayiste et ancien président du Muséum national d'histoire naturelle

Christophe COLINET , chargé de mission ville intelligente, coordonnateur du projet Sharing Cities Bordeaux Métropole

Jonathan COULET, Directeur Agence Sud-Ouest, Vizea

Hélène DESLIENS, Co-fondatrice Experteez et Markopolo, VP FrenchTech

Laurence DEVILLERS, Professeure d'intelligence artificielle au LIMSI-CNRS et auteure de "Des robots et des Hommes"

Manuelle GAUTRAND, architecte

Virginie GRAVIERE, Présidente du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine

Marc LAFOSSE, CEO Energie de la Lune

Bertrand PICCARD, psychiatre, aventurier et aviateur fondateur de Solar Impulse

Olivier RAZEMON, Journaliste, auteur de "Chronique impatiente de la mobilité quotidienne"

Jean-François RIAL, PDG de Voyageurs du Monde

, Clément ROSSIGNOL-PUECH, Maire de Bègles et Vice-président en charge des stratégies des mobilités et mobilités alternatives et de la prospective 2030-2050, Bordeaux Métropole

Le Forum Bordeaux Zéro Carbone se tiendra mercredi 16 décembre en direct de l'Hôtel de Bordeaux Métropole de 14h15 à 17h. Un évènement à suivre gratuitement en direct dès 14h15 sur www.latribunebordeaux.fr, www.latribune.fr et sur nos réseaux sociaux

14h15 : Ouverture officielle du Forum

14h30 : Séquence 1 : La mobilité durable dans nos villes

15h05 : Séquence 2 : Pour des villes digitales intelligentes et humaines

15h50 : Séquence 3 : Transition énergétique

16h25 : Séquence 4 : L'urbanité sobre, l'urbanisme de demain

17h00 : Clôture

