Franck Allard réélu à la tête du Medef Gironde

Franck Allard, président du directoire du courtier en assurances girondin Filhet-Allard, est réélu sans surprise et à l'unanimité président du Medef Gironde. Un nouveau mandat de trois ans pour le dirigeant, déjà président par intérim en 2016 avec le départ de Jean-François Clédel à la présidence de la CCI Nouvelle-Aquitaine (Chambre de commerce et d'industrie), et avant sa première élection en 2017. Franck Allard, 71 ans, a notamment créé en 1974, au sein de Filhet-Allard, l'assurance spécialisée pour les deux-roues AMV (Assurance moto verte), qui compte aujourd'hui plus de 1.400 salariés. Sa fortune, estimée à 195 millions d'euros, figure au 436e rang du palmarès des 500 plus grosses fortunes familiales de France établi par Challenges.

Lire aussi : "Le secteur de l'assurance ne sortira pas grandi de la cacophonie qui a régné"

Une réélection qui survient alors que le Medef Gironde connaît une croissance légère. Avec 1.061 adhérents en 2019, regroupant entreprises, lauréats du Réseau Entreprendre et fédérations professionnelles, le chiffre est en hausse de 4 % par rapport à l'année précédente. Toutefois, le nombre d'adhérents retrouve son niveau de 2016, quand le syndicat départemental en comptait 1.055. 175 nouvelles entreprises ont rejoint la branche girondine du Medef en 2019, alors que 149 n'ont pas renouvelé leur cotisation. 136 événements et rencontres ont été organisés par le mouvement en 2019.

Le bureau est également composé de :

Agnès Passault, au poste de vice-présidente (présidente d'Aquitem)

François Perrin aux postes de vice-président et trésorier (associé Euklead)

Patricia Guerbé au poste de trésorière adjointe (dirigeante agence A2P AXA)

Catherine Othaburu au poste de secrétaire (directrice Formasup campus)