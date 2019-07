Environnement : sept territoires de Nouvelle-Aquitaine labélisés "transition écologique"

19 territoires expérimentent depuis l'an dernier ce nouvel outil baptisé contrat de transition énergétique (CTE). Deux sont déjà situés en Nouvelle-Aquitaine :

, autour des énergies renouvelables (méthanisation et photovoltaïque), de l'agriculture durable, de la biodiversité et de lutte contre la pollution visuelle ; la Communauté d'agglomération de Rochefort-Océan (Charente-Maritime), autour de l'économie circulaire et de l'écologie industrielle.

Le principe du CTE est d'associer les services de l'Etat et des collectivités locales (région, département et intercommunalité) et les acteurs socio-économiques (associations, entreprises, syndicats) autour d'objectifs communs en matière de développement durable et de transition énergétique. L'Etat et les collectivités apportent un soutien technique, administratif et financier. Le gouvernement souhaite ainsi "démontrer par l'action que l'écologie est un moteur de l'économie et de développement de l'emploi local par la structuration de filières et de nouvelles formations" tout en accompagnant les reconversions industrielles.

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a ainsi lancé une deuxième phase de 61 CTE le 9 juillet dernier. Sept territoires supplémentaires sont concernés en Nouvelle-Aquitaine :