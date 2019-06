Agriculture biologique : la Nouvelle-Aquitaine a augmenté ses surfaces d'un quart l'an dernier

Chaque semestre, l'Agence bio, l'agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, établit un bilan de l'avancement de la consommation et la production bio en France. Pour l'année 2018, le verdict est sans appel selon l'organisme : les agriculteurs et les entreprises ont augmenté sensiblement leurs offres de produits biologiques et responsables. Au niveau national, les surfaces certifiées bio et en conversion ont progressé de 16,5 % sur un an en 2018. Elle représentent désormais 7,5 % de la surface agricole utile et 14 % des emplois agricoles.

Un coup d'accélérateur qui se confirme en 2018

La France a ainsi relevé une montée en puissance de sa production bio au point d'engendrer une stagnation des importations. Selon l'Agence bio, 69 % des produits bio consommés en France seraient produits dans l'hexagone. Cette production est surtout concentrée dans quatre régions qui comptent 60 % des fermes et des surfaces conduites en bio : l'Occitanie, suivie par la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Pays de la Loire.

Après un retard ces dernières années, la Nouvelle-Aquitaine a accéléré sa démarche avec des surfaces bio et en cours de conversion en progression de 27 % l'an dernier. Cette 2e plus forte progression de France permet aussi à la Nouvelle-Aquitaine d'être la 2e région détenant le plus d'exploitations bio en volume soit 6.157 (+15,5 %) et également la 2e disposant des plus vastes surfaces en bio et en conversion (275.953 hectares), derrière l'Occitanie (476.328 hectares) mais désormais devant Auvergne-Rhône-Alpes (251.776 hectares).

Producteurs engagés en bio et évolution par département fin 2018 par rapport à 2017 (crédits : Agence bio, juin 2019).

Fortes disparités entre les départements néo-aquitains



Malgré ces bons résultats en dynamique et en volume, la proportion du bio dans la surface agricole utile (SAU) n'est que de 7 % en Nouvelle-Aquitaine, contre 7,5 % en moyenne nationale, et très loin des 25,6 % de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, des 15,1 % de l'Occitanie et des 13,6 % de Corse.

Au sein de la Nouvelle-Aquitaine, d'importantes disparités sont relevées entre les départements. La Gironde, la Dordogne et le Lot-et-Garonne sont en tête avec une part de SAU en bio se situant entre 11 et 15% et des chiffres plus avantageux en termes de surfaces engagées en bio l'an dernier. A l'inverse, avec moins de 4 % de sa SAU en bio, la Charente-Maritime est à la traîne.

Surfaces certifiées bio et en conversion et part de la surface agricole utile par département en 2018 (crédits : Agence Bio, juin 2019).