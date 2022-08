Léa Nature se renforce en Italie avec l'acquisition de Bio Organica Italia

Au cours de cet été, le 22 juillet, le groupe Léa Nature, à Périgny (banlieue de La Rochelle), a annoncé l'acquisition des sociétés Bio Organica Italia et Bio Organica Farm, à Cerignola, au nord de la région des Pouilles (Italie). Leader de l'alimentaire bio en France, le groupe Léa Nature, fondé et dirigé par Charles Kloboukoff, a réalisé un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros en 2021 avec 2.000 salariés mais aussi 37 marques commerciales bio.

De son côté, Bio Organica Italia est une PME familiale co-dirigée par les frères Carlo, Giovanni et Michele Gaudiano, qui incarnent la troisième génération aux commandes de cette entreprise agricole spécialisée en particulier dans la production en bio et biodynamique d'artichauts grillés à l'huile d'olive, de tomates séchées au soleil ou encore de « cerignola », des olives noires et vertes très charnues qui poussent dans la région.

Un des leaders italiens de "l'antipasti" bio

Les frères Gaudiano contrôlent également Bio Organica Farm, société qui détient les 200 hectares de terre où sont produit les légumes artisanalement transformés par Bio Organica Italia. Comme le précise à La Tribune Thierry Chiesa, directeur général du pôle Ekibio de Léa Nature, qui couvre l'activité d'épicerie salée et sucrée artisanale du groupe néo-aquitain, la PME italienne, qui va rejoindre Ekibio, réalise un chiffre d'affaires annuel moyen de sept millions d'euros avec une vingtaine de salariés permanents, dont le nombre grimpe en flèche avec le recrutement d'intérimaires lors des périodes de récoltes.

Bio Organica Italia, qui va bientôt fêter son 50e anniversaire et se classe, comme le souligne Léa Nature, parmi les leaders italiens de la production et commercialisation "d'antipasti" (amuse-bouche) et de produits méditerranéens biologiques et biodynamiques. On y retrouve aussi des cornichons et du « pesto », le condiment italien bien connu, dont la PME est un leader sur son segment de marché.

Léa Nature investit 1,2 million d'euros dans la modernisation

"Léa Nature prend le contrôle de 60 % du capital mais cette opération se traduit d'abord par un investissement de 1,2 million d'euros, qui est en cours et va venir renforcer le développement de Bio Organica Italia, en particulier dans la production de sauces tomates, mais aussi dans la conquête de nouveaux marchés puisqu'il y a une attente très forte pour leurs produits. Ce qui va passer par une montée en puissance leur outil logistique", éclaire Thierry Chiesa.

Les 200 hectares de terre de la PME agricole italienne sont certifiés bio depuis 1985, et bénéficient également de la certification Demeter, qui vient compléter les productions et entreprises déjà classées bio, en garantissant la traçabilité des produits au long de la filière de production. Les terres de Bio Organica Farm sont également certifiées Naturland (certificat allemand de protection de l'environnement) et Bio Suisse (conforme au cahier des charges fédéral pour le bio helvétique).

L'international : 80 % du marché bio premium

Fondé en Ardèche et intégré à Léa Nature depuis le milieu des années 2010, Ekibio n'a pas qu'une activité de distribution et produit également des céréales, en particulier le petit épeautre de Haute-Provence, que la société à sauvé d'une disparition certaine. Activité qui se solde par la commercialisation de produits transformés (comme les pâtes) sous la marque Priméal.

"Avec cet accord nous voulons aussi développer l'activité magasins bio d'Ekibio. Nous sommes par exemple déjà présents en Espagne avec nos produits dans le Biocoop de Barcelone, aux Etats-Unis à Miami, et désormais en Italie, où nous sommes chez de gros clients mais sans présence directe auprès des consommateurs. Ekibio distribue aussi à l'international, qui représente 80 % du marché bio premium. Aujourd'hui nous voulons développer la gamme de produits Jardin Bio avec le lancement d'une gamme de produits bio 100 % italiens en grande surface. Ekibio est actionnaire à 40 % d'Alpes Biscuits : avec Bio Organica nous montons à 60 %", se félicite Thierry Chiesa.

Quatre ans de discussions avec Bio Organica Italia

Le patron d'Ekibio adhère pleinement à la philosophie de Léa Nature, qui se considère non pas comme un groupe capitaliste classique mais plutôt comme un village de PME, articulé sur un ensemble d'entreprises familiales dont l'identité est préservée. En plus du marché alimentaire/diététique, Léa Nature est présent sur les marchés de la santé, mais aussi de l'hygiène-beauté-maquillage-aromathérapie et hygiène dentaire. Comme le précise Thierry Chiesa, pour bien montrer que rien n'est fait à la hussarde, cet accord avec Bio Organica Italia est le fruit de quatre ans de discussions entre Léa Nature et la PME italienne.

Par ailleurs, depuis fin 2021 Charles Kloboukoff, fondateur et dirigeant de Léa Nature, devenu Entreprise à mission depuis 2019, a décidé "en accord avec sa famille", de transmettre progressivement le contrôle du capital du groupe à un fonds de dotation d'intérêt général créé pour l'occasion et baptisé Ficus Fondaction. Ficus étant l'acronyme pour Fond de soutien aux initiatives citoyennes utopiques et solidaires.

Comment Léa Nature va passer sous la coupe de Ficus Fondaction

Encore peu pratiqué en France, comme le reconnaît Charles Kloboukoff, qui a réfléchi avec sa famille sur le sujet pendant sept ans, la transmission des actions d'une entreprise à une fondation actionnaire ou à un fonds de dotation permet de financer des actions d'intérêt général grâce aux dividendes. La direction du groupe précise que comme la loi française interdit à un organisme d'intérêt général d'intervenir directement dans la gestion d'une entreprise, le Ficus Fondaction déléguera la gestion de la Compagnie Léa Nature à la holding familiale CK Invest (qui détient 63 % de Compagnie Léa Nature), qui sera dotée à terme d'un conseil de surveillance économique.

Quoi qu'il en soit, le transfert de capital à un fonds de dotation va loin puisqu'il permet, souligne la direction de Léa Nature, de garantir l'indépendance capitalistique et la pérennité du groupe ; de maintenir l'ancrage territorial de ce dernier, en rendant impossible sa délocalisation, mais aussi de préserver "les valeurs historiques de l'entreprise et de son fondateur" et, enfin, de pérenniser la mission de l'entreprise et les engagements édictés à travers une charte d'engagement dont Ficus est garant.

Au terme de la donation progressive des titres, "qui s'achèvera au plus tard à la disparition du président-fondateur-actionnaire majoritaire Charles Kloboukoff...", le Ficus deviendra le nouveau propriétaire du groupe. Le conseil d'administration est aujourd'hui présidé par l'une des filles du président, Emma Kloboukoff. Un type de dévolution du capital bien encadré qui est très pratiqué en Europe du Nord, notamment au Danemark et en Allemagne, mais aussi en Suisse.