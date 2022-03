Changement climatique : les Vignerons de Buzet primés à deux reprises

La cave coopérative des Vignerons de Buzet, à Buzet (Lot-et-Garonne), qui aligne déjà plusieurs prix internationaux pour son engagement dans le développement durable, n'a jamais cessé d'investir dans la viticulture du futur. Sous la houlette de son directeur Pierre Philippe, depuis une dizaine d'années, les Vignerons de Buzet, dont le président est Eric Pozzoli, se sont fait un nom chez les spécialistes en matière de durabilité des techniques culturales mais aussi dans la grande distribution et, avec plus de discrétion, chez certains vignerons et caves coopératives du Bordelais où l'agilité et la visibilité des Lot-et-Garonnais commence à donner des idées à certains.

En consacrant une grande parcelle baptisée « New Age » à des expérimentations culturales en agroforesterie pour beaucoup novatrices, les Vignerons de Buzet viennent encore de convaincre du bienfondé de leurs efforts d'importants promoteurs de la transition écologique en France. Plantée de jeunes arbres depuis à peine trois ans leur parcelle "New Age" montre déjà notamment qu'il y a un effet bénéfique des arbres sur les pieds de vigne, qui bénéficient d'une meilleur protection contre la chaleur grâce à leurs grands voisins, tandis que la terre de cette parcelle est plantée de graminées et légumineuses pour entretenir le vitalité biologique maximale du sol.

Des trophées au coeur de la transition écologique

C'est ainsi que la cave coopérative vient de se voir décerner le tout premier Trophée Life Artisan, dans la catégorie « Adaptation au changement climatique », qui lui a été remis ce mardi 15 mars lors de la 1ère édition du Forum Artisan à Lille. Ce trophée a été mis en place par l'Agence de la transition écologique, l'Ademe (ex-Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), en partenariat avec l'Office français pour la biodiversité (OFB) et de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (Onerc), dans le cadre du projet Artisan, lui-même soutenu par le programme européen Life (vie-Ndr)... Et c'est bien pour son expérimentation dans la parcelle "New Age" que la coopérative des Vignerons de Buzet a été primée.

Quasiment une semaine plus tôt, les Vignerons de Buzet avaient été récompensés dans le cadre du Salon de l'Agriculture, où leur a été remis le Trophée des solutions coopératives, dont c'était là aussi la 1ère édition. Ce trophée marque l'engagement de la Coopération agricole (2.200 coopératives réparties dans tout le pays) en faveur de la transition environnementale, pour favoriser les innovations et faire connaître les bonnes pratiques. Là aussi la petite cave coopérative des Vignerons de Buzet, qui s'étend sur 1.985 hectares et fédère 160 viticulteurs pour un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros, réalisé avec 90 salariés, s'est fait remarquer pour la bonne cause.

