Coopérative des Vignerons de Buzet : l'entreprise la plus éco-innovante en 2018

En décembre 2017 la cave coopérative Vignerons de Buzet s'était vu remettre le prix du trophée Eco-conception Nouvelle-Aquitaine pour son coffret éco-conçu. Fabriqué en pin des Landes de Gascogne, arbre issu rappelons-le d'une forêt cultivée, ce coffret est destiné à la récupération des bouchons de bouteilles de vin "en fin de vie" pour faciliter leur recyclage. Ces coffrets en pin sont fabriqués par un Etablissement du service d'aide par le travail (Esat). La phrase de Michel Audiard choisie pour animer ce coffret est sans ambiguïté sur la nature des bouteilles que les bouchons sont censés avoir bouchées : "Je boirai du lait le jour où les vaches mangeront du raisin" est-il ainsi écrit.

Presque un an jour pour jour après ce trophée régional, la coopérative des Vignerons de Buzet s'est vue décerner le 25 octobre dernier le prix national de l'Eco-conception, lors du 6e colloque de l'éco-innovation organisé par le Pôle national éco-conception et l'Ademe à Lyon. Dirigée par Pierre Philippe, qui la positionne depuis une dizaine d'années avec une grande efficacité sur l'axe du développement durable, la coopérative lot-et-garonnaise (1.870 hectares, 198 viticulteurs), qui emploie 91 salariés pour 26,5 M€ de chiffre d'affaires l'an dernier, a été élue comme l'entreprise la plus éco-innovante de France.

De la conception au recyclage des produits

Experts français et européens du cycle de vie des produits, représentants d'entreprises et de collectivités ont salué la démarche globale, « 360° », de la coopérative face aux enjeux environnementaux actuels. Les spécialistes soulignent que dans le domaine de l'éco-conception les innovations contribuent, au même titre que la performance industrielle et la conduite des vignobles, à réduire l'impact de l'activité des exploitations sur l'environnement, mais aussi à améliorer la qualité des vins tout en répondant à l'attente des consommateurs de pouvoir consommer un produit propre.

Une démarche dont la géométrie à 360° intègre la conception responsable du vin : du choix des matières premières à la valorisation des déchets. Fondé en 2008 par la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne / Montbrison, le Pôle national éco-conception et management du cycle de vie (des produits et des services) est un centre de ressources qui a pour objectif d'assurer la promotion et la meilleure diffusion des bonnes pratiques concernant l'éco-conception.