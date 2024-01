En mer aussi, l'Aquitaine pourrait repousser les éoliennes vers la Charente-Maritime

La chute d'un symbole. Il y a un an débutait la démolition très médiatique de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer à la pointe du Médoc. Fin du rêve balnéaire des Trente Glorieuses : pour les anciens résidents, la mer n'est plus l'idylle promise. Malgré cette alerte des temps climatiques chahutés, les autres continuent pourtant à y croire.

80 % des habitants du littoral entre La Rochelle et Hendaye estiment que leur côte est un espace qui évolue peu et qui est plus stable que d'autres espaces naturels selon un sondage Ipsos pour la Commission nationale du Débat public. Dans la réalité, le trait de côte y recule de un à trois mètres par an.

« La vision qu'ont les Français de la mer est idyllique. Il n'ont pas conscience de ce qu'il s'y passe », souligne Julie Dumont, déléguée régionale de la CNDP. La garante est l'une des figures du Débat public national voulu par l'État et RTE pour penser l'avenir des façades maritimes françaises. Débuté en novembre, le parcours consultatif a fait étape à Bordeaux ce 12 janvier à l'occasion d'une réunion publique. Il s'achèvera fin avril pour aboutir à la révision des documents stratégiques de façades (DSF).

Une dizaine de parcs éoliens

« Où met-on les éoliennes en mer ? La conchyliculture a besoin d'une eau propre, comment lui garantir ? Quid de la capacité des pêcheurs à exercer leurs activités dans les parcs naturels marins ? Sachant que nos côtes accueillent beaucoup de tourisme... », énumère la garante avec « en toile de fond, un DSF qui a pour but de préserver l'état écologique de la mer. »

Identifier des zones à protéger... et d'autres à exploiter. Les projections énergétiques de l'État prévoient le raccordement de 7 à 11 GW d'éolien offshore pour la façade sud-atlantique d'ici 2050. Soit l'équivalent d'une dizaine de parcs à développer alors que la mise en service du premier, d'une puissance d'1 GW au large d'Oléron, est planifiée à horizon 2030.

Une première infrastructure d'environ 70 mâts qui doit ouvrir la voie aux suivantes. Les différents acteurs interrogés par La Tribune s'accordent : le parc oléronais conditionne une partie des futures implantations. « L'idée c'est de rassembler les parcs sous forme de grappes. Oléron va en être la locomotive », avise Sylvain Roche, économiste associé à Sciences Po Bordeaux et spécialiste des énergies marines.

Les ailes des avions et les ailes des oiseaux

Pour des questions de mutualisation du raccordement via une plateforme en mer, d'autres parcs pourraient donc s'implanter autour du littoral charentais. D'autant plus probable que le littoral girondo-landais bat pavillon militaire. Entre les bases de Mérignac et Cazaux, l'espace aérien constitue le terrain d'essai de l'armée de l'air. « En Gironde, on trouve beaucoup de contraintes militaires avec les radars et les missiles de la DGA », évoque un représentant de RTE. De quoi compliquer la tâche des énergéticiens alors que l'ex-région Aquitaine n'accueille déjà aucune éolienne sur son sol terrestre.

970 kilomètres de littoral en débat En rassemblant ses côtes atlantiques, ses îles et ses estuaires, la Nouvelle-Aquitaine compte 970 kilomètres de côte. Un périmètre qui abrite 61 aires marines protégées représentant un tiers de la surface de ses eaux, ainsi que deux parcs naturels marins. En plus de la planification énergétique, l'État a fixé un objectif de protection forte de la biodiversité sur 3 % de cette surface maritime d'ici 2027.

« Le sujet de l'éolien offshore sera plutôt abordé lors du débat et des ateliers à La Rochelle », reconnaît Julie Dumont. La concentration des mâts au nord pourrait augurer une nouvelle levée de boucliers alors que le débat public à Oléron portant sur le premier parc a aboutit à un éloignement de l'implantation du parc en mer. Si le littoral aquitain fait valoir la présence militaire, son voisin charentais brandit quant à lui la cause des oiseaux.

« Les pertuis charentais se trouvent sur des routes de migration très importantes pour les oiseaux, cadre Sylvain Roche. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus scientifique sur l'impact des éoliennes pour la biodiversité car chaque site est différent. C'est pour cela qu'il faut absolument territorialiser les travaux et les débats. »

« Penser l'Europe de l'énergie »

Du côté du Pays basque, un projet de ferme houlomotrice - énergie produite avec le mouvement des marées - pourrait voir le jour au large de Biarritz. Une initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine qui, comme les citoyens, doit changer de focale sur son espace maritime si elle veut répondre aux défis de la transition écologique.

« L'eurorégion ne se mobilise pas assez à mes yeux sur l'énergie en mer, il manque un portage politique régional fort. C'est une colonne vertébrale pour penser l'Europe de l'énergie, on peut trouver une complémentarité technologique entre les pays », mobilise le chercheur.

Des mobilisations à bâtir aussi sur le sujet de l'érosion ou du tourisme durable alors qu'avec ses 970 kilomètres de côtes, abritant le plus grand estuaire d'Europe, la Nouvelle-Aquitaine concentre toute la variété des problématiques littorales.

