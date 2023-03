Éolien offshore à Oléron : la filière régionale doit se structurer au pas de course

L'annonce des candidats présélectionnés à l'issue de la première phase de l'appel d'offres lancé l'été dernier pour le développement du parc éolien offshore Sud-Atlantique est « imminente ». C'est en tout cas ce que Pierre-Emmanuel Vos, directeur de projet éolien en mer à la Dreal (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) de Nouvelle-Aquitaine, a assuré mercredi 22 mars aux entreprises venues assister à la rencontre sur les retombées économiques potentielles du projet, organisée par l'ADI, le cluster Energies stockage et l'association Aquitaine Blue Énergie à La Rochelle : « Les résultats seront annoncés dans les prochains jours, puis le lauréat sera connu en 2024 ». Alors en attendant que l'État et RTE, les deux donneurs d'ordre, mettent un terme au suspense, les acteurs économiques néo-aquitains s'organisent.

Car ce futur parc d'1 GW, qui devrait voir le jour à horizon 2030, et être rapidement complété par un deuxième parc d'une même capacité, présente une opportunité de taille pour un certain nombre d'entreprises de la région. En 2017, alors que l'État envisageait un parc de 500 MW seulement, l'ADI identifiait déjà 140 entreprises régionales positionnées sur la chaîne de valeur, essentiellement pour la conduite d'études de site, d'opérations portuaires et logistiques et de travaux d'exploitation et de maintenance. De sorte que le « contenu local » attendu du projet était alors estimé entre « 22,7 % et 31 % » de l'investissement global.

Quelques années pour se préparer

Ce tissu économique local doit donc désormais se structurer, se former, pour répondre aux appels d'offre que portera le lauréat une fois ses propres études d'impact terminées, l'ensemble des autorisations obtenues, et les possibles recours purgés favorablement. Un calendrier qui nous projette vraisemblablement à horizon 2028-2029, selon Anne Georgelin, responsable de filières énergies marines renouvelables et hydroélectricité au SER (Syndicat des énergies renouvelables). « Le plus gros des marchés arrivera dans quelques années », adressait-elle ainsi le 22 mars aux quelques 200 participants à la rencontre, « c'est un temps dont les acteurs de la chaîne de valeur doivent profiter pour se préparer, en lançant les certifications, les formations, les investissements ».

Et de pointer à cette occasion les marchés à investir pour combler les lacunes françaises : « Aujourd'hui, les moyens d'installation français pour l'éolien posé sont très peu développés, le métier de technicien de maintenance est d'ores et déjà en tension sur le seul marché de l'éolien terrestre ». Or, l'État vise un développement de l'éolien offshore à hauteur de 18 GW en 2035 puis 40 GW en 2050 à l'échelle nationale (versus 2,4 GW aujourd'hui). « La filière devrait compter globalement 20.000 emplois d'ici 2035 », précise encore la représentante du SER. Soit trois fois plus qu'en 2021 !

Dans cette course de fond, le Nouvelle-Aquitaine, jusqu'ici dépourvue de projet sur son littoral, accuse un certain retard, d'après l'Observatoire des énergies marines :

Cliquez sur l'image pour l'agrandir. Cartographie de la filière éolienne française. (crédits : OEM).

Cela dit, « la région présente un atout important : on peut trouver des acteurs de toute la chaîne de valeur sur le territoire », souligne Etienne Pourcher, à la tête de l'Observatoire.

Une charte pour promouvoir le « contenu local » du projet À l'issue de la rencontre organisée à La Rochelle, Aquitaine Blue Energies et l'ensemble des clusters impliqués dans l'éolien offshore ont présenté une « charte d'engagement pour contribuer à la structuration régionale d'une filière industrielle française », à faire signer aux candidats aux appels d'offre. L'objectif : les inciter à « faciliter l'accès aux TPE-PME et ETI locales aux opportunités d'affaires qui en découlent ». Les signataires s'engagent ainsi à « bâtir une offre respectueuse des parties prenantes et intégrant les impacts économiques, sociaux et environnementaux », « adopter un comportement commercial et d'achats respectueux des TPE-PME et ETI françaises », « mettre en place une méthodologie de sélection des fournisseurs, participant à améliorer l'accès aux marchés des TPE-PME et ETI au travers des plateformes proposées par les clusters et/ou groupements d'entreprises » ou encore « partager un retour d'expériences sur la passation des marchés avec un représentant des clusters et groupements d'entreprises ».

Encourager la diversification

Déjà, de premiers industriels - dont le poids lourd de la logistique portuaire, le groupe maritime Kuhn - ont constitué l'association Aquitaine Blue Energie pour organiser la structuration de la filière. Désormais composée de 32 membres, l'association cherche à élargir sa base, faisant valoir sa capacité à référencer les plus « petits » auprès des donneurs d'ordre de rang 1 ou 2. « On l'a appris des premiers projets de Saint-Nazaire ou Saint-Brieuc : il vaut mieux entrer le plus tôt possible dans le processus d'agrément des donneurs d'ordre. Et proposer des offres packagées au sein de groupement d'entreprises est également plutôt efficace, y compris au sein de groupements internationaux pour maximiser les expériences de chacun », observe à cet égard Anne Georgelin.

Au-delà, c'est tout un tissu industriel enclin à se diversifier qui pourrait profiter du projet Sud-Atlantique. Toujours d'après l'Observatoire des énergies de la mer, seules 17 % des entreprises opérant sur les projets éoliens offshore « sont purement dédiées aux énergies renouvelables marines ». « C'est un enseignement très intéressant », réagit Léo Bonamy, « cela signifie que l'essentiel des entreprises qui travaillent sur ces projets proviennent d'autres secteurs ; notre enjeu est donc de susciter la volonté de diversification auprès des acteurs régionaux ».

Résolue à accompagner la structuration de la filière aux côtés d'Aquitaine Blue Energy, l'ADI lance d'ores et déjà un premier défi aux entreprises locales : proposer des innovations à adosser à la future station en mer de RTE, pour améliorer la qualité environnementale, les performances économique et énergétique, ou encore l'acceptabilité sociale du projet, dans le cadre d'un concours d'innovations ouvert à partir du 1er avril 2023.

