Automobile : le concessionnaire Parot réussit à mettre sa tête hors de l'eau

Malgré la crise qui tend à s'intensifier dans l'industrie automobile, après la déjà sérieuse période de vaches maigres de 2020 et les turbulences de l'an dernier, le groupe Parot, à Bruges (Bordeaux Métropole), spécialisé dans la concession de véhicules (neufs, d'occasions, commerciaux ou pour particuliers), essentiellement des automobiles, a bouclé un exercice positif en 2021, à 3,3 millions d'euros. Un bénéfice net positif sur lequel il n'aurait pas été facile de parier vu de l'extérieur, à cause des nombreux obstacles qu'a dû surmonter depuis 2018 cet important concessionnaire régional coté en bourse.

Rappelons que le groupe Parot a levé un total de 11,8 millions d'euros, dont 7,3 millions en décembre 2017 et 4,5 millions en novembre 2020, pour remodeler son organisation. C'est ce qui explique que le chiffre d'affaires de Parot a été ramené de 560,2 millions d'euros en 2019 à 314,2 millions d'euros en 2021. Cet énorme dénivelé de -43,9 % étant essentiellement le produit d'un choix stratégique. Parmi les phases les plus notables de ce redéploiement se trouvent la cession des concessions déficitaires haut de gamme (premium), avec Brienne Auto (à Bordeaux), la fermeture d'un certain nombre de concessions Ford et Ford-Mitsubishi, dans la région Centre, et des établissements d'Ile-de-France.

L'énorme redressement du résultat net

Le tassement de -4,3 % du chiffre d'affaires entre 2020 et 2021, à 314,2 millions, signe de ce point de vue un retour à la normale, à la logique du marché sur lequel Parot s'est repositionné. Mieux adapté aux contraintes, le groupe ne brille pas pour autant comme un sapin de Noël. Parot affiche en particulier un résultat financier négatif de 1,2 million d'euros. De plus, il s'est défait en 2021 de sa filiale Parot Automotive Ile-de-France (effective à compter du 7 janvier), dont le déficit a été intégré au résultat exceptionnel du groupe, négatif de 1,4 million d'euros.

Des contre-performances qui n'ont pas empêché Parot de remonter le courant puisque le groupe réussit à afficher au bout du compte un résultat net positif de 3,3 millions d'euros. Soit une remontée spectaculaire de ce résultat net de + 8 millions d'euros sur un an, puisque Parot a bouclé l'année 2020 sur une perte nette de 4,7 millions d'euros. Résultat négatif qui enchainait lui-même sur une perte de 5,1 millions d'euros enregistrée en 2019. Malgré les difficultés le groupe Parot réussit à enchainer un troisième semestre profitable d'affilé depuis 2021.

Quand les voitures d'occasion sauvent la mise

Les sanglantes offensives menées par Moscou contre l'Ukraine sont un nouveau cauchemar dont les chapitres sont pour le moment de plus en plus noirs. Avec des effets très négatifs sur une activité industrielle déjà très perturbée par la pénurie de semi-conducteurs et la hausse des coûts des matières premières. Les ventes de voitures neuves se sont effondrées de -20 % en mars en Europe. Une énorme tension sur le neuf à laquelle Parot réussit à faire face grâce à son activité de vente de véhicules d'occasion.

