A Bordeaux le colloque sur les Ecoles de la finance en Europe a sondé PME et public fragile

Hébergé par le Pôle juridique et judiciaire de l'Université de Bordeaux, ce 4e colloque des Ecoles de la finance Europe, qui s'est tenu ce vendredi 6 décembre, était organisé par le Centre des professions financières en coopération avec l'association Bordeaux place financière, présidée par Jean-Marc Jay, directeur général du Crédit Mutuel du Sud-Ouest (groupe Arkéa), et l'Université de Bordeaux, présidée par Manuel Tunon de Lara. Association de promotion des métiers de la finance, présidée par Michel Pébereau (président d'honneur de BNP Paribas), le Centre des professions financières milite pour l'émergence d'une école française de la finance à l'échelle européenne.

"Nous sommes très heureux que le Centre des professions financières ait choisi Bordeaux comme quatrième ville pour y tenir son colloque, après Strasbourg en 2016, Lyon en 2017 et Toulouse en 2018. Ce quatrième colloque s'est appuyé sur deux thèmes : le financement des PME, dans une démarche de proximité, et l'inclusion bancaire et financière comme vecteur d'inclusion sociale. Manuel Tunon de Lara a ouvert le colloque. Thibaud Richebois, directeur général adjoint au développement économique au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, est intervenu sur le soutien à la croissance, alors que Denis Lauretou, directeur de la Banque de France en Nouvelle-Aquitaine, est revenu sur le panorama économique de la région et la place qu'y tiennent les PME", rembobine Jean-Marc Jay.

Aucun problème d'accès au crédit pour les PME

En plus de Denis Lauretou, la table ronde centrée sur les PME était composée de François Cavalie (Aquiti Gestion), Axel Champeil (Champeil), Laure Mallergue, fondatrice et présidente de la société Displayce et Vincent Maymo, maître de conférences à l'Université de Bordeaux et plus précisément à l'Institut d'administration des entreprises (IAE).

"Cette table ronde a clairement montré qu'il n'y a pas de problème d'accès au crédit, que l'on parle des banques ou d'autres types d'établissements. L'enjeu qui s'est dégagé de cette table ronde, c'est celui du haut de bilan. Avec la nécessité de renforcer la structure des PME pour leur permettre d'amortir plus facilement les soubresauts de la conjoncture", éclaire Jean-Marc Jay.

Ne pas avoir peur d'ouvrir son capital

Comme plusieurs financiers participaient à cette table ronde, la question des acteurs non bancaires a également été mise en lumière. Sachant que les acteurs du capital investissement travaillent de plus en plus avec les institutionnels. Une tendance illustrée, souligne le président de Bordeaux place financière, par la création par la Région du fonds d'investissement régional Naco. Avec deux grandes idées : essayer de canaliser davantage l'épargne des particuliers vers l'investissement productif territorial, et expliquer aux dirigeants d'entreprises familiales pourquoi ils ne doivent pas avoir peur d'ouvrir leur capital.

Axée sur l'inclusion bancaire et financière comme vecteur d'inclusion sociale, la deuxième table ronde, a laquelle a participé Jean-Marc Jay, est tout d'abord revenue sur les dispositions mises en place par la Banque de France et l'Etat pour informer et accompagner les personnes les plus exposées au surendettement. Jean-Yves Dupuis, président régional de la FBF, Caroline Foissac, de l'association « Atelier budgétaire », Christophe Leuret, directeur du Crédit Municipal de Bordeaux, Marie-Agnès Nicolet, présidente de Regulation Partners et du Comité des colloques régionaux, et Frédéric Visnovsky, secrétaire général adjoint de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) et Médiateur national du crédit.

Savoir entrer en contact avec les publics fragiles

Les intervenants ont fait le constat que les populations éligibles aux aides de l'Etat ont des difficultés à y recourir car il y a des contraintes, relate Jean-Marc Jay. Ils ont également mis l'accent sur l'importance de continuer de travailler en priorité sur les mesures préventives au surendettement, les mesures curatives ne venant que dans un second temps.

Lire aussi : Nouvelle-Aquitaine : le nombre de ménages surendettés diminue de 6,4 %

"Caroline Foissac propose ainsi des formations à la gestion d'un budget aux travailleurs sociaux ou même salariés bancaire pour mieux informer les publics en difficulté. Car il y a un aspect technique mais aussi psychologique, qui exige d'avoir la bonne posture face à ce public fragile", déroule Jean-Marc Jay, qui se félicite de la tenue de ce colloque à Bordeaux. Une bonne occasion pour l'association Bordeaux place financière de monter en puissance et d'ouvrir de nouvelles perspectives.