Ford Aquitaine Industries : Bruno Le Maire pousse pour que l’usine soit reprise

Comme prévu, Bruno Le Maire a rencontré ce vendredi matin plusieurs élus, à commencer par Alain Juppé, maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole mais aussi et surtout les représentants de l'intersyndicale de Ford Aquitaine Industries (FAI), à Blanquefort (Gironde), filiale du groupe Ford spécialisée dans la fabrication de boîtes de vitesse automatiques, qui doit fermer en septembre 2019. FAI emploie 872 salariés et les salariés font ce qu'ils peuvent depuis des mois pour convaincre (jusqu'ici en vain) les élus et le gouvernement de faire pression sur Ford pour sauver l'usine en lui trouvant un repreneur.

Une option qui semblait très mal partie depuis que Ford a décidé de lancer à FAI - le 7 juin dernier - un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) synonyme de fermeture. C'est pourquoi la venue ce matin du ministre de l'Economie et des finances, qui a suffisamment de poids pour être entendu par Ford, revêtait une grande importance.

Lire aussi : Ford veut vraiment lâcher Ford Aquitaine Industries



Depuis plusieurs mois le nom du groupe Punch Powerglide, propriété d'un homme d'affaires belge, qui a repris l'usine General Motor de Strabourg, circule dans les couloirs. Et ceci d'autant plus facilement que le 30 mai dernier une délégation de Punch Powerglide est venue visiter l'usine de Ford Aquitaine Industries.

Bruno Le Maire adoube le groupe Punch Powerglide

Ford doit prendre ses responsabilités et faciliter la transition pour le site de Blanquefort. Punch est un repreneur crédible. Des avancées significatives ont été obtenues entre les deux groupes. Les discussions sont toujours en cours. Elles doivent aboutir d'ici la fin octobre. pic.twitter.com/188EWDjmHn — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 21 septembre 2018

Le délai d'un peu plus d'un mois que se donne le ministre de l'Economie et des finances, pour aboutir à un accord avec Ford sur la reprise de FAI, est moins un ultimatum que l'évaluation du temps que devrait prendre la recherche d'une solution viable pour tous les protagonistes du dossier.

Bruno Le Maire a tenu bien à faire comprendre que son ministère n'était pas là pour afficher une simple posture sur ce dossier industriel.

Le gouvernement est déterminé à trouver une solution pour les salariés du site de Ford Blanquefort à Bordeaux. Nous travaillons d'arrache-pied pour qu'un accord soit trouvé avec un repreneur solide pic.twitter.com/sCIYnpDDkJ — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 21 septembre 2018

Ford a confirmé avant-hier mercredi sa volonté de trouver un repreneur sérieux pour Ford Aquitaine Industries tout en poursuivant la préparation de la mise en œuvre du PSE.

Près de la moitié de l'effectif de FAI bon pour la pré-retraite

"Il faut que tout se passe avant le mois de décembre, qui va marquer la fin des discussions au sujet du PSE. Bruno Le Maire l'a dit, il y aura encore des pertes en effectif, des suppressions de postes. Il faut savoir que, étant donné la pyramide des âges, 300 à 400 de nos collègues pourraient partir en pré-retraite. Nous avons demandé à ce que notre expert, le cabine Secafi, soit associé à tout le processus. Le contexte n'est pas bon mais nous arrivons à parler de l'éventualité d'une reprise, ce qui semble démontrer que Le Maire a des billes pour faire pression sur Ford. De notre côté nous l'avons averti que nous mettrions la pression sur son ministère pour obtenir un résultat" décrypte Philippe Poutou, délégué CGT de FAI et ex-candidat NPA à la présidentielle.

L'idée d'élargir les revendications à l'ensemble du monde de l'industrie est toujours d'actualité et côté CGT la Fédération des travailleurs de la métallurgie (FTM) a envoyé ce vendredi matin Denis Bréant - responsable de la branche automobile de la FTM - à la préfecture de la Gironde, où il a suivi la rencontre avec Bruno Le Maire. Décision a été prise par les syndicats d'organiser à Bordeaux une grande manifestation nationale le 25 octobre prochain. Comme tous les syndicats métallurgistes de France ne pourront pas se retrouver ce jour-là au port de la Lune, des appels à la grève dans les usines à cette date vont être lancés.