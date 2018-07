Les "Ford" de Blanquefort s’invitent à la Métropole

Comme elle l'avait annoncé, la CGT de Ford Aquitaine Industries (FAI) a organisé, ce vendredi matin, une action revendicative, en s'invitant au conseil de Bordeaux Métropole, après avoir envoyé hier jeudi une lettre à Jean-Pierre Floris, le délégué interministériel aux restructurations d'entreprises, dans laquelle elle réclame en particulier l'annulation par Ford du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) destiné à FAI.

L'action à Bordeaux Métropole s'inscrit dans la même démarche : celle de pousser certains élus à se mobiliser, avec les services de l'Etat, pour assurer la défense de l'usine de Blanquefort, qui emploie directement près de 900 salariés, fabrique des boîtes de vitesses automatiques et doit être définitivement fermée l'an prochain par le groupe Ford.

Action des « ford » Blanquefort aujourd'hui. On a envahi le conseil de Bordeaux Métropole, pris la parole pour dénoncé le silence des pouvoirs publics face à la catastrophe que représente la fermeture. Juppé a suspendu la séance pour finalement nous recevoir. La bataille continue pic.twitter.com/DzSqZsFkuw — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) 6 juillet 2018

Réagir face "à la catastrophe annoncée"

La délégation de FAI qui est intervenue ce matin à Bordeaux Métropole a déployé dans l'espace réservé au public la même banderole que celle qu'avait utilisé l'intersyndicale ouvrière de l'usine le 20 juin devant le siège social de Ford Europe, à Cologne. "Non à la fermeture, sauvons les emplois - Don't close the factory, save the jobs". Mais les syndicalistes ont également distribué des tracts pour sensibiliser aux drames humains liés aux fermetures d'entreprises.

C'est ainsi que les syndicalistes ont pris la parole et interrompu le conseil métropolitain pour dénoncer le silence des pouvoirs publics "face à la catastrophe annoncée". Le président de Bordeaux Métropole et maire de Bordeaux, Alain Juppé, a finalement interrompu la séance pour recevoir les syndicalistes. Alors que les vacances approchent à grands pas, ces derniers ne veulent pas laisser tout le champ libre à Ford et veulent faire entendre leurs voix aux salariés.