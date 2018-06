Des dirigeants de Ford Europe en Gironde ce jeudi

Après l'annonce par la préfecture de la Gironde de la tenue d'un comité de suivi le 13 juin, les syndicats de Ford Aquitaine Industries (FAI), à Blanquefort (Gironde) ont appris ce lundi en fin de matinée qu'un comité d'entreprise extraordinaire aurait lieu cette semaine, jeudi 7 juin.

"L'ordre du jour est flou. Il s'agirait de parler de l'avenir de Ford Aquitaine Industries, sans plus de précisions, avec deux représentants de Ford Europe : Kieran Cahill, qui est le directeur industriel des usines fabriquant des moteurs et des transmissions en Europe, et Steve Evision, directeur des ressources humaine de Ford en Europe" recadre pour La Tribune Gilles Lambersend, secrétaire (CGT) du comité d'entreprise de FAI.